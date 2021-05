COMERCIANTES UNIDOS DE NEUQUÉN PIDEN TRABAJAR PARA SOBREVIVIR

El confinamiento de 9 días y la prohibición de abrir comercios no esenciales ha originado varias movilizaciones y protestas en los últimos días. En Neuquén, un grupo de comerciantes se unió para pedir que los dejen trabajar. Una de las integrantes de “Comerciantes unidos de Neuquén” dialogó con La Carretera. Georgina Ñanco aseguró que “todo trabajo es esencial desde el momento en que permite generar los ingresos para llevar el pan a la mesa”.

Ñanco sostuvo que “también pedimos la flexibilización de los horarios de atención. No compartimos que se achique el tiempo de atención en los comercios porque genera aglomeración de gente. Esta semana el comercio no esencial tiene que estar cerrado. Por eso vamos a protestar con los negocios abiertos, esto ya no da para más. Tenemos deudas desde hace un año, de impuestos, bancos, proveedores. Tener cerrado es como que te corten las piernas y no te den muletas. No hay subsidios para el pequeño comerciante”, remarcó.

La comerciante explicó que los comercios no son foco de contagios. Además, pidió terminar con la competencia desleal. Ñanco propuso que “los grandes supermercados cierren a las 17 y que nos dejen trabajar de 17 a 21 horas. Cierran al pequeño comerciante y los supermercados siguen vendiendo rubros como indumentaria, bazar, regalos y zapatería. El año pasado vivimos algo parecido”, recordó.

Los comerciantes de Neuquén se han unido mediante grupos de WhatsApp para protegerse ante operativos policiales. “El domingo, por ejemplo, se movilizaron hasta The Coffee Store, un comercio ubicado sobre la calle Leloir. El dueño abrió a pesar de la prohibición. La policía y bromatología quisieron clausurar el comercio, pero sus empleados resistieron. Somos conscientes del momento sanitario que vive la provincia, pero pedimos que nos dejen trabajar. Tenemos que generar ingresos para sobrevivir”, finalizó.