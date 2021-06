UNA BOMBERA AL VOLANTE: “SER CHOFER ES MUCHA RESPONSABILIDAD”

El cuartel de bomberos de Cervantes eligió a una mujer para manejar los camiones. La Cabo Primero Marianela Packo trabaja hace 16 años en la ciudad. Esta semana, sus compañeros la designaron como chofer de vehículos pesados. Es la primera vez que una bombera asume este rol. En La Carretera, Marianela contó cómo es la dinámica de trabajo del cuartel y agradeció la confianza de su equipo.

“Acá tenemos muchos incendios de chacras, forestales, hay muchas chacras abandonadas. También hay incendios de viviendas y mucho accidente de tránsito, por tener una ruta complicada. Hace más o menos 7 meses se me nombró como conductor de vehículos livianos y ahí me incentivaron para que maneje los camiones”, resumió Marianela. El grupo de bomberos la apoyó para que se anime a dar un paso más. “Se turnaban mis compañeros choferes para salir a la práctica. Gracias a Dios pude tener un buen desempeño y se dio esta posibilidad, que es una gran responsabilidad”, agregó.

Marianela agradeció la confianza de la comisión directiva, que decidió formalizar el cargo y consolidarla en este nuevo rol. “Vieron la forma en que manejo, me incentivaron a todo esto. No es difícil aprender pero sí es un vehículo pesado, llevamos más de 13 mil litros de agua y es un camión de grandes dimensiones sobre el camino. Hay que tener cuidado, es importante. Es mucha responsabilidad porque llevás la vida de tus compañeros y todos queremos regresar a casa. Admiro a mis compañeros choferes”, expresó.

Marianela no tenía experiencia con rodados de gran porte, pero no dejó pasar la oportunidad. En La Carretera, se mostró conmovida por los saludos y las palabras de aliento. “Gracias a Dios salió muy rápido la nota para nombrarme. Creo que no hay otras mujeres, ojala que haya. Me están recalcando que no, que soy la primera. La familia está super orgullosa y fue muy emocionante ayer, porque no pensé que iba a tener tanto revuelo. Me sentí muy bien”, confesó la bombera. “Quiero saludar a todo el cuartel de Cervantes y a todos los cuarteles de Río Negro y Neuquén. A todas las mujeres, vamos que sí se puede. Deseo que tengan un hermoso día mañana, todos nuestros hermanos bomberos”, sentenció.