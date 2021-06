“LOS VI RESCATAR A TRES NIÑOS Y DECIDÍ SER BOMBERA”

Julia Uribe es bombera voluntaria de Allen. Hace 20 años un episodio cerca de su hogar le cambió la vida y la motivó a ser parte del cuartel. Hoy, celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario recordando su vocación puesta al servicio de la comunidad.

“Un día hubo un incendio al lado de mi casa y vi a los bomberos saliendo con tres nenes, escapando de las llamas y eso me marcó para siempre. Entonces fui y me anoté. Ahí supe que quería ser bombera“, expresó Julia. “Soy madre de dos nenas, empleada doméstica, costurera y bombera. Al ser mamá y tener que cumplir con las guardias, debí dejar de lado algunos cumpleaños o fiestas familiares, pero lo hago con mucho amor porque es lo que me gusta”, aseguró en La Carretera.

Se inscribió en el cuartel local junto a una camada de diez mujeres, pero solo ella continuó con la carrera de bombera. En estos años, atravesó diversas vicisitudes en la institución. “Estuve en una de las peores crisis institucionales, cuando intervinieron el cuartel. Tuvimos que empezar con nada. Hoy somos uno de los mejores equipados del Alto Valle. Ser bombera es todo, es una forma de vida“, resaltó Julia.

Hoy está de guardia. Celebrando con sus compañeros, pero con el oído atento al sonar de la sirena. Nunca se sabe con qué se va a encontrar cuando llegue al lugar del incendio o accidente. Quizá sea ella quien deba rescatar a alguien y debe estar preparada.