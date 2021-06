NUEVA CRIANZA ACOMPAÑA EL PEDIDO DE ACTUALIZAR LA LEY ESI

La Asociación Civil ‘Nueva Crianza‘ se suma a la campaña nacional ‘TRANSformando la ESI‘. Impulsan que personas e instituciones manifiesten su apoyo y respeto por la diversidad sexual. Buscan que las escuelas reconozcan y legitimen las identidades Trans, Travestis y No Binarias. Piden una educación sin estereotipos y que ponga en valor la diversidad del ser humano. En La Carretera, Verónica Allaria dio detalles del petitorio.

La presidenta de Nueva Crianza explicó que notaron dificultades en las escuelas para trabajar con las identidades trans. “Una mirada que rompa con los binarismos, que puedan pensar en otras existencias, en otras corporalidades y en las posibilidades infinitas que tenemos de ser”, expresó Allaria. “Empezamos a ver miradas muy sesgadas de lo que tienen que hacer los nenes y lo que tienen que hacer las nenas, lo que corresponde al papá y a la mamá en una casa, no nombrar las identidades trans, travestis y no binarias. Todo un estereotipo de cómo ser varón y cómo ser mujer“, enumeró.

Por esto, las organizaciones que nuclean familias de niños, niñas y adolescentes trans decidieron impulsar una acción concreta sobre la Ley de Educación Sexual Integral. “Es una ley maravillosa pero se creó antes de otras leyes como la del matrimonio igualitario, identidad de género, salud mental… Y ahora debe actualizarse”, sostuvo Allaria. “Lo que no se habla, no existe. Si no le doy identidad a la persona, no tiene existencia. Queremos traer la existencia y el valor de la diversidad. Que cada persona es única y debe ser respetada”, agregó.

Allaria remarcó que “no hay cuerpos equivocados y cuerpos correctos“. En la campaña se busca romper los estereotipos en todas sus formas. “Pensamos en una ESI que contemple todas las diversidades. Tenemos que poder ver que esa diferencia nos potencia, nos hace mejores. Si todos somos respetados y valorados, mejores sociedades vamos a tener”, expresó. Desde Nueva Crianza invitan a leer el petitorio y adherir mediante un formulario de Google. “Queremos infancias plenas, libres y felices hoy. Están invitados a completar el link”, sentenció.

FORMULARIO DE ADHESIÓN