RESALTAN LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES

La carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Río Negro organiza un ciclo de charlas gratuitas y abiertas a la comunidad. La propuesta se extenderá hasta fin de año bajo la consigna “Alimentación para la salud integral”. Hoy, la actividad estuvo relacionada con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En La Carretera, dialogamos con la nutricionista María Gabriela Fernández.

La docente destacó “la importancia de visibilizar la lactancia humana como algo que tenemos que reforzar, a nivel profesional y como comunidad, durante todo el año. Las últimas encuestas muestran que en nuestro país arranca muy bien la lactancia humana. Casi el 96% de los bebés toma el pecho, pero a los 6 meses disminuye a un 43%. Ese 50% de diferencia lo marcan los niños que se van a una alimentación artificial”.

Fernández contó que “la lactancia exclusiva es hasta los 6 meses, porque es el tiempo donde fisiológicamente y anatómicamente el bebé está preparado para recibir otros alimentos. Pero no es que la leche humana se corta a los 6 meses. Muchas veces los niños dejan de recibir el pecho porque influyen variables como el trabajo de la mamá, o porque no se cuenta con un lugar adecuado o no se respetan los momentos asignados por ley”.

La nutricionista agregó que todavía existen mitos con respecto a la lactancia materna. Aseguró que es común escuchar la frase “no tengo leche”. Fernández sugirió que durante el embarazo es importante preparar a las mujeres para este momento, donde hay mucho amor y apego hacia el niño, pero también muchos cambios hormonales, cansancio, dolor y estrés. Otro mito es que si el bebé mira la comida es porque tiene hambre. La nutricionista afirmó que “el sistema digestivo de un bebé no está preparado para recibir otra cosa que no sea la leche materna o en caso de no poder, leche artificial”.

Por eso, la profesional recomendó lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Expresó además que “la leche humana es el fluido que va a aportar todos los nutrientes que ese bebe necesita. A su vez tiene sustancias bioactivas que son transferidas a la leche; enzimas para que haga mejor la digestión; factores de crecimiento, hormonas y sustancias antimicrobianas y antinflamatorias. Todos estos componentes no los puede imitar la industria alimentaria”.