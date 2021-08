UN DIPUTADO NEUQUINO PROPONE QUE NO PRESCRIBAN LOS DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

El lunes, el diputado neuquino Francisco Sánchez presentó un proyecto de ley que elaboró con el aporte de asociaciones que defienden los derechos de las infancias. El objetivo es que no queden impunes los casos que afectan la integridad sexual de los menores. La iniciativa promueve que no prescriban los delitos vinculados a la explotación sexual, grooming, pornografía infantil y abuso sexual, entre otros. En La Carretera, Sánchez explicó que son necesarias nuevas herramientas legales.

“Es un tema durísimo, muchos niños sufren abuso por personas cercanas. A veces padres, abuelos, tíos, hermanos. A veces no tan intimo. Les impide denunciar automáticamente. Cuando el que vulnera es alguien cercano, ataca a través de la traición de la confianza. Muchas veces no son denunciados sino hasta después de muchos años“, explicó Sánchez. En ocasiones, los plazos para el accionar de la ley están vencidos y los victimarios no reciben ningún castigo. “Lesionan su humanidad, son delitos que tienen que ser imprescriptibles. Que no prescriban nunca”, argumentó.

El lunes se presentó el proyecto con el apoyo de grupos que luchan contra el abuso infantil. Sus voces fueron escuchadas por los diputados. “Marcan vidas para siempre. Dejan cicatrices imborrables. Es la más grave de la vulneraciones por eso entendemos que tienen que tener un tratamiento especial”, señaló Sánchez. El neuquino también aseguró que las figuras del Código Penal necesitan revisión. “Hay que trabajar en el endurecimiento de las penas. Hay que cambiar la mentalidad garantista del sistema penal. Lo que tenemos que privilegiar es a la víctima. Si le damos tanta atención a los delincuentes y nada a la víctima, no entendimos nada”, enfatizó.

La propuesta en el Congreso pretende avanzar sobre las herramientas legales para combatir este tipo de delitos. Sánchez señaló que no hay estadísticas certeras porque los casos muchas veces no salen a la luz. “Si permitimos que los abusadores se salgan con la suya, entonces nunca vamos a resolver nada“, sentenció en La Carretera.