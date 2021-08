ALDRIGHETTI SE SUMA AL TC 2000

Facundo Aldrighetti se convirtió en un flamante refuerzo del TC 2000 que cumplirá el 14 y 15 de agosto la sexta fecha del certamen en el autódromo de Toay, en La Pampa, aprovechando una pausa en el Top Race, con un Peugeot 408 del Fineschi Racing.

Una nueva etapa comenzará Aldrighetti en su campaña deportiva, en la que participó en el Top Race Series, donde en el pasado certamen fue el que más pruebas ganó, y el TRV6, al margen de la Fórmula Renault Plus.

“Todo se dio por una comunicación que tuve con Damián Fineschi acerca de la posibilidad de sumarme a la categoría. Lo hablé con mis sponsors y se terminó concretando. Estoy contento de llegar a un gran equipo y trabajar juntos”, comentó el joven piloto de Regina.

“Desde hace años miro al TC2000 porque es una categoría que me gusta. Cuando participaba en la Fórmula Renault Plus y en ciertas ocasiones hacíamos las veces de telonera, mi sueño era ser parte, me encantan estos autos”, señaló Aldrighetti, quien está en el Top 5 del TRV6.

Aldrighetti afirmó que “en La Pampa creo que vamos a estar muy apretados porque es un circuito nuevo para casi todos. En mi caso participé en el trazado corto, me faltaría hacer la parte del curvón y el tobogán. Creo que va a estar bueno que pocos lo conozcan y vamos a tener un plus . Pero lo más importante es que tendremos que adaptarnos al auto, lo que será fundamental en su estreno”.