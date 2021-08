PARA SITRAJUR, TRABAJAR DE TARDE NO TIENE SENTIDO

Así lo expresó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro. Emiliano Sanhueza le respondió a Ricardo Apcarián, que propuso extender el horario de atención al público. El juez del Superior Tribunal sostuvo que el Poder Judicial debería funcionar incluso en el turno tarde. En La Carretera, Sanhueza señaló que la organización interna se relaciona con los horarios de toda la administración pública. Para el gremio, el horario vespertino no se justifica.

Sanhueza se expresó ante las declaraciones del juez Apcarián durante su visita a La Carretera. Aseguró que le sorprendió que haya anunciado en los medios esta propuesta de extender el horario de atención. “En vez del ámbito paritario que es donde corresponde, lo anuncia públicamente. Causal real sorpresa porque podrían hacerlo en el ámbito formal. No sabemos los fundamentos de la idea, no sabemos si es una idea de Apcarian o del cuerpo”, afirmó.

Para el titular del SITRAJUR, la propuesta no tiene argumentos fuertes. “La verdad es que hay turnos de guardia. Si se refiere a interponer una demanda de tarde, están los medios electrónicos para hacerlo. Si es la denuncia de un hecho delictivo, están los turnos de las fiscalías y hay turnos para situaciones de urgencia”, explicó Sanhueza. Además, señaló que los trámites comunes del Poder Judicial se realizan en coordinación con otros organismos del Estado que tampoco atienden por la tarde.

Sanhueza enfatizó que “no tendría sentido establecer un turno vespertino para las tareas ordinarias que se hacen a la mañana.” Para el SITRAJUR, no se justifica pensar una extensión de la atención al público. “Es la expresión de una idea, para mi, no está justificada. No tenemos objeción de debatir ninguna cuestión, esa es la diferencia con el Superior Tribunal de Justicia que sí tiene objeciones en cuestiones relevantes del convenio colectivo”, agregó. La jornada de trabajo es uno de los puntos que divide posiciones en las paritarias judiciales.