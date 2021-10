PARA DI GIACOMO, EL FESTIVAL DE LA SIDRA SE ARMÓ “DE APURO” PARA AYUDAR AL FRENTE DE TODOS

El diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, difundió una carta abierta para la intendente de Roca. Cuestionó a María Emilia Soria por el Festival de la Sidra y el Turismo Rural. Di Giacomo se quejó porque no se involucró al gobierno provincial ni en la organización ni en el protocolo. El diputado también criticó la sanidad de los productos en exposición. En La Carretera, Di Giacomo expresó su malestar por la actitud del municipio. Relacionó la fiesta popular con un intento por recuperar terreno perdido en las PASO.

“Escribí una carta abierta porque con los Soria no hay diálogo porque ellos jamás dialogan con nadie. Hicieron esta fiesta y no invitaron absolutamente a nadie, institucionalmente”, expresó Di Giácomo. Recordó que no se comunicaron con el Ministerio de Producción ni con ningún funcionario asociado con la actividad que se celebraba. “En esta forma prepotente y soberbia no se invita a nadie, cuando se puede colaborar para engrandecer la fiesta. Demuestra el apuro, que tiene que ver con lo que se viene haciendo en todo el país por parte del Frente de Todos, que es recuperar que han salido derrotados en las elecciones. Si algo es utilizado como campaña política, lo tenemos que decir“, agregó. “Esta situación surge como hongos en todos lados. Gastan millonadas pero la gente sabe cuando algo es legítimo y cuando se hace para promover una cuestión de tipo electoral”, enfatizó.

El diputado reiteró que la provincia quedó fuera del festival. “No convocaron ni a la gente de Salud, que en pandemia hay que ser cuidadosos”, disparó. Di Giacomo cuestionó la manipulación de alimentos y las condiciones de sanidad de las sidras que se trajeron de otras regiones del país. “Hay productores regionales que cumplen con todas las reglas y ahí había de otros lados, que no tenían rótulos ni la certificación correspondiente. Productos artesanales, creemos que no se puede hacer esa competencia desleal y también implica un riesgo de salud para la población”, explicó.

Di Giacomo también señaló que con la llegada de María Emilia Soria al municipio roquense, no hubo grandes cambios en la relación con la provincia. “Han dejado de agraviar permanentemente, pero cuando yo hablo de diálogo hablo de la responsabilidad institucional que tenemos. De dejar de lado las cuestiones partidarias y trabajar en conjunto, que lo hacemos con todos los municipios. En Roca, es absolutamente imposible“, sentenció.