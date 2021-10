CONTINÚAN LOS RECLAMOS EN EL ACCESO AL EFO

Un grupo de trabajadores desocupados de Allen interrumpe el acceso a la Estación Fernández Oro. Los trabajadores se mantuvieron en asamblea permanente desde hace algunos días en reclamo de las fuentes de trabajo. Aseguran que no se está contratando la mano de obra local para ocupar los puestos de empleo y que están desamparados por los representantes gremiales.

El miércoles las 50 familias se movilizaron a la vera de la Ruta Nacional 22 con la intención de cortar la calzada, aunque finalmente la acción de protesta no se llevó adelante. Los trabajadores dijeron que “se realizó una reunión en la secretaria de trabajo en Cipolletti y no nos convocaron. Nosotros somos los que estamos cortando y no nos convocan. Solo queremos trabajo genuino, ya que somos familias de Allen que gastamos la plata acá. Compramos las zapatillas, la comida, la moto o la bicicleta en Allen. Y los que vienen de afuera se llevan la plata y la gastan en otro lado”.