FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE: “ES UNA VENTANA PARA MOSTRAR OTRO CINE”

Ayer quedó inaugurado el 2° Festival de Cine Independiente Lorenzo Kelly en Cipolletti. La apertura tuvo lugar en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con el documental “El Sur Sabe a Flamenco” de Oscar Sarhan. La grilla de actividades se extenderá hasta el domingo 17 en las tres sedes asignadas: el CCC, el Cine Teatro Español y el Cine Móvil Río Negro. El público podrá disfrutar de toda la programación con entrada libre y gratuita. En La Carretera, la cineasta Susana Nieri, contó detalles del festival y de su participación.

En esta edición habrá 10 cortometrajes patagónicos en competencia, 26 videoclips nacionales y una muestra paralela de 12 largometrajes. Nieri expresó que “en lo personal estoy muy contenta, porque un festival es un lugar de encuentro, es una ventana para mostrar, para encontrarnos, para hacer circular la imagen y la palabra. Aymará Rovera(directora del festival) me ha hecho una invitación hermosa porque presento mi retrospectiva. Vuelvo a un lugar muy querido por mí”.

La cineasta destacó la importancia de este tipo de propuestas. Remarcó que “hay muchos modelos de producción que conviven en nuestro país. Las grandes producciones claramente tienen gran llegada. Por eso me parece que apoyar los festivales de cine independiente, no solamente habla de la autonomía de las obras sino también de poder ser una ventana para otro cine que es muy bueno pero que tiene otro modelo de producción que no permite llegar a ciertos lugares”.

El festival cuenta con el apoyo de los gobiernos de Río Negro y Neuquén y del Ministerio de Cultura de la Nación. Lleva el nombre del reconocido cineasta cipoleño Lorenzo Kelly, fallecido en agosto de 2018. Nieri sostuvo que “no lo conocí personalmente, pero sé que es un referente en la región, trabajó mucho para abrir esta puertita. Yo vivo en Córdoba y sé lo que significa hacer cine alejados del ‘Dios CABA’. Me parece fundamental que el festival lleve su nombre. Me parece un muy buen ejercicio de memoria”.

La cineasta va a compartir con el publico una retrospectiva de su obra. Además, brindará un taller de formación durante viernes y sábado. La cita es en la Sala de Arte Emilio Saraco de 15 a 17.30. Susana hablará sobre “Una otra mirada. Cine, géneros y feminismos“. El viernes a las 20 se proyectará “El toro por las astas” en el CCC. El sábado a las 20 se proyectará “Gotas de lluvia” en el Cine Teatro Español de Neuquén y a las 21 “Ella se lo buscó” en el Complejo Cultural Cipolletti. La programación completa está en la web del festival.