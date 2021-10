ALERTA ESTAFAS: LE VACIARON LA CUENTA SUELDO A UN DOCENTE DE VILLA REGINA

Un vecino alertó sobre una nueva estafa bancaria. Durante el fin de semana largo lo dejaron sin dinero. Se realizaron 4 transferencias y una extracción hasta agotar los fondos. Cristian Liberatore descubrió la estafa porque recibió los comprobantes por email. En La Carretera, expresó su malestar por la falta de respuestas del banco. Cristian señaló que no alteró su identidad digital y desconoce cómo accedieron a su cuenta.

“Comienzo a recibir correos que me informaban de transferencias bancarias. Un mail tras otro, cada 4 minutos. Entonces me llama inmediatamente la atención, llamo al 0800 del banco y hago la denuncia para el bloqueo de las tarjetas y la cuenta. También hice una denuncia penal por estafa“, resumió Cristian. Luego, visitó la sucursal de la entidad para realizar un nuevo reclamo. “Llevo 10 días esperando una respuesta”, aseguró.

El docente se mostró preocupado por la vulnerabilidad de una cuenta sueldo. Indicó que no cedió ningún permiso ni fue víctima de algún ardid digital. “Uno puede ser víctima del phishing donde te roban los datos, pero no tengo movimientos de ningún tipo. A continuación de esas 4 transferencias, hay una extracción del cajero. De eso tampoco me dan explicaciones. Dos de las cuatro transferencias son a clientes del banco, con personas físicas. Y además, el pedido de un crédito que no se ejecutó porque ya no pueden dar créditos automáticamente”, explicó el damnificado. “Me preocupa la seguridad. Ahí me ingresa el salario, no elijo yo el banco. Me sacaron 60 mil pesos”, sostuvo.

Cristian se mostró molesto porque el banco no se responsabiliza, solamente le dieron un número de reclamo. “No se trata de un reclamo por una licuadora que no anda, se trata de mi salario y de la vulnerabilidad de mi cuenta. Quiero que me expliquen qué es lo que pasó”, manifestó. Asegura que le acercó toda la información a la sucursal, revisó toda su actividad personal y no entiende qué pudo haber pasado. “Sigo esperando una respuesta del banco y de Defensoría del Consumidor”, sentenció.