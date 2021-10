“JOHN LENNON A LOS 8 AÑOS ME VOLÓ LA CABEZA”

En el mes de noviembre llega por primera vez a Neuquén el show “A John Lennon Fantasy”. Se trata de un tributo a Los Beatles y en especial al músico asesinado el 8 de diciembre de 1980. La cita será el jueves 18 de noviembre a las 21.30 en el Casino Magic. El espectáculo recorre las diferentes etapas de la banda de Liverpool, desde sus comienzos, la Beatlemanía, su separación y la etapa como solista de John Lennon. El tributo es interpretado por Javier Parisi, un artista oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires.

En La Carretera, Parisi contó que “todos se piensan que porque me parezco a Lennon hago el tributo. La nariz es igual dicen, pero esta es la nariz de mi mamá, ella se parece mas a Lennon que yo”. Entre risas recuerda esta anécdota y otras que lo marcaron desde muy pequeño. Rememoró que “esta pasión empezó a los 8 años. Los Beatles aparecieron en la tele cantando Anochecer de un día agitado. Le pregunté a mi hermano quienes eran. A partir de ahí le dije a mi madre que quería estudiar guitarra e inglés. Así fue como comenzó esta pasión que a medida que pasan los años se hace más grande”.

El artista expresó que escuchando esa canción tuvo la sensación de que la música tenía olores y colores especiales. Aseguró que “a los 8 años me voló la cabeza. Con el sonido especial de la guitarra de Lennon, recuerdo que me quedé paralizado. Anotaba la fonética en un papel para practicar. Se me sigue poniendo la piel de gallina. Cierro los ojos y vuelvo a tener 8 años”.

Javier Parisi tuvo la posibilidad de conocer a otros fanáticos de los Beatles como por ejemplo al locutor Juan Alberto Badía, que lo invitó a la exhibición de un club de fans de los cuatro de Liverpool. A los 20 años formó su primera banda tributo. A partir de ese momento comenzó un trabajo de personificación que va más allá del parecido físico con Lennon. Sin embargo, aseguró que “para mí, lo que llevó todo eso a la excelencia, fue cuando en 2019 viví tres meses en Inglaterra con amigos y familiares de John. Conocí al ser humano común y corriente, no al ícono que conocemos todos”.

Mirando hacia atrás, Parisi expresó que le dio mucha tristeza el final del músico. Recordó que “murió a los 40 años, era muy joven. Había vivido la vida con mucha intensidad. Él tenía pensado editar otro disco, hacer giras, quería venir a Sudamérica. Decía que los ’80 iban a ser su década. Era una persona con muchos proyectos. Cuando conoces la historia, la que no cuentan las biografías, te das cuenta que eran amigos que amalgamaron la amistad con el talento. Incluso Lennon quería volver a llamar a sus compañeros de Liverpool para volver a tocar”.