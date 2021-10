Patricia Bullrich estuvo en la región apoyando la campaña de Aníbal Tortoriello. En los estudios de La Carretera brindó una entrevista en la que habló de distintos temas, entre ellos el tema del momento en la provincia, que fue la respuesta del presidente Alberto Fernández al pedido de auxilio con fuerzas federales por parte de la gobernadora Arabela Carreras. Todo esto se da en el marco de tres ataques con incendios en tres semanas, el último de ellos al Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón.

Bullrich comenzó diciendo que “me sorprende el desconocimiento legal del presidente”, dice en relación a la decisión de no tomar intervención con fuerzas federales en la cordillera rionegrina. “Está fuera de lugar. Si es ignorancia, me preocupa que no tenga asesoramiento“. Agregó que “el gobierno es parte de la hinchada, parte del problema y no de la solución. Se puso de un lado. El presidente ideologizó este tema. Es necesario restablecer el orden, saber quiénes son los responsables de estos atentados. Me genera incertidumbre esta carta del presidente“.

Además, al respecto explicó que “Leí la carta y me agarré la cabeza. El presidente debe convocar a un comité de crisis por pedido de Carreras“.

Luego, hubo tiempo para hablar de la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Estuvo acompañada de Aníbal Tortoriello y ambos se mostraron confiados en tener un buen resultado de cara a la próxima conformación del congreso.

El candidato de Cambiemos en Río Negro dijo que “lo que pasa a nivel nacional ha influenciado este resultado. Nuestra propuesta fue valorada. Este gobierno populista transformó a gran parte de la sociedad en ‘planeros’ pero se dieron cuenta que las promesas de ‘heladera llena’ no se han cumplido“.

Finalmente, Patricia Bullrich respondió al momento de ser consultada sobre sus aspiraciones que “estamos concentrados en esta campaña. Cuando uno está en una tarea y empieza a pensar en otra, se distrae“. El 15 de noviembre (un día después del resultado) anunciaría otros objetivos políticos personales a futuro.

Antes del cierre hubo momentos en los que durante la entrevista se le pidió una autocrítica y una justificación al gobierno de Cambiemos que lideró Mauricio Macri. Dijo que “en algunas áreas fuimos ‘Sigamos’ y en otras fuimos ‘Cambiemos’. Nos faltó hacer las cosas más rápido”, sostuvo.