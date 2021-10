RASTREAN A UN PUMA EN ALLEN: “VIMOS LAS HUELLAS, ES UN ANIMAL GRANDE, JUVENIL”

Ayer al mediodía, un grupo de vecinos de Guerrico dio aviso a Defensa Civil. Lograron ver a un puma deambulando por las chacras. Personal de Fauna Silvestre participó de la búsqueda del animal. Por la tarde, fue visto al norte de la Ruta 22 en un sector de hectáreas abandonadas. En La Carretera, el guardafauna Fabián Llanos aclaró que se trata de un solo puma. Explicó las costumbres de estos animales y pidió a la población que reporte cualquier avistaje.

Llanos señaló que los pumas viven alrededor del valle y no es tan raro ver uno. El primer llamado indicaba que rondaba el barrio Costa Blanco.”Vimos las huellas, es un animal grande, juvenil no adulto. En algún lugar se escondió. A la tarde recibimos un alerta, lo vieron cruzar la Ruta a la altura del Pobre Onofre. Hablamos con los productores, más que nada por recomendaciones”, expresó. Presumen que se trata de un ejemplar silvestre pero también podría haber escapado de cautiverio. “Hay personas que ilegalmente los tienen de mascotas. Encuentran un cachorro y lo crían, pero no se domestican nunca. Es un animal salvaje”, sostuvo.

El titular de Fauna Silvestre aclaró que no hay pruebas de que haya más de un puma suelto. En redes sociales se hablaba de un ejemplar grande con cachorros. “Por el momento, es uno solo. De ninguna manera hay más en esta situación puntual”, enfatizó. “El puma habita al norte y al sur del río Negro, seguramente cruzó el río. Para el puma, un cuerpo de agua como el río no es ninguna barrera. Vivimos rodeados de animales silvestres y solo intervenimos si llega al ámbito urbano. Hay que convivir”, aclaró.

Con la difusión del caso, surgieron otras pistas sobre este puma. En Fernández Oro una familia reportó un perro con una mordida de grandes dimensiones. En el transcurso de este jueves, lo habrían divisado en una chacra de Guerrico, cerca de un engorde de ganado. Tanto Defensa Civil como Fauna Silvestre intentan drogarlo con un dardo tranquilizante para liberarlo en un ambiente seguro. “El animal mira a las personas y sigue su camino, no hay que correr porque podríamos despertar un instinto de caza y podría atacarnos. En las chacras, recomendamos cuidar a los nenes pequeños y mascotas más chicas, que podrían ser su alimento”, dijo Llanos.