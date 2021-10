IBERO: “LOS RIONEGRINOS ENTENDIMOS QUE LA PELEA ENTRE EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN NO NOS BENEFICIA”

A tres semanas de las elecciones legislativas, la candidata a diputada nacional por Juntos Somos Río Negro, Mercedes Ibero, visitó La Carretera. La Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud acompaña en la lista a Agustín Domingo. Ambos buscan quedarse con las dos bancas en el Congreso de la Nación.

Ibero repasó como marcha la campaña y aseguró que “me gusta mucho el contacto con la gente. Que me vean, me escuchen y me miren, que no sea una foto en una boleta. En lo personal es muy rico, porque más allá de las propuestas para el congreso, hay cosas que escucho de la gente que se pueden hacer en la provincia”.

La médica aseveró que “lo bueno de recorrer la provincia son las charlas cara a cara. La gente lo que más reclama es trabajo. No quieren planes sociales, quieren sentirse útil. Los jóvenes piden oportunidades en lo laboral y educativo. No se los prepara en la escuela para armar un microemprendimiento, no hay educación financiera, no tienen marketing”. Durante la campaña Ibero también se ha reunido con adultos mayores. En este sentido aseguró que “hay que empezar a hablar del envejecimiento saludable, vamos a vivir muchos años. Tiene que haber una ley nacional que nos dé una calidad de vida para nuestros adultos mayores

Con respecto al desempeño de Juntos por el Cambio en las PASO, Ibero destacó que el partido “queda en segundo lugar si vos juntas todas las listas. Si vos lo pones a Aníbal Tortoriello solo, no queda en segundo lugar. Yo no lo conozco, pero a mí como mujer me dolió muchísimo el destrato a Lorena Matzen. En medio de una campaña, decir que se quede guardada en su casa por pensar distinto en algunas cosas, me dolió”.

Para finalizar, la candidata a diputada nacional sostuvo que representar a JSRN abre puertas. Manifestó que “no hay ningún rionegrino que no tenga algo que agradecer en estos 10 años de gobierno. Nosotros somos muy positivos. Yo estoy convencida de que vamos a entrar los dos al Congreso. Para mí fue increíble que JSRN ganara en las PASO, siendo una elección nacional. Los rionegrinos entendimos que no estamos peleando si es Cristina o Macri, estamos peleando cómo defendemos a Río Negro en el Congreso. La pelea entre el oficialismo y la oposición no nos beneficia”.