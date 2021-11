“ERA UN ACV Y NORMALICÉ LOS SIGNOS DE ALARMA”

En el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular” en La Carretera dieron a conocer la historia de Carolina Castro, una mujer de 31 años que en marzo tuvo un ACV. La joven neuquina es odontóloga y trabaja en el hospital Bouquet Roldán. Allí fue asistida de urgencia por sus compañeros. Estuvo un mes en coma y con respirador. Su presión craneal era tan elevada que los médicos solo esperaban un milagro. Afortunadamente ese milagro ocurrió. En La Carretera, repasó como fue el tratamiento y la rehabilitación en estos meses.

Carolina contó que “muchos me dicen que les llama la atención que esté tan bien recuperada, que haya sorteado este mal momento de esta manera. Por suerte hoy lo puedo contar, pude volver a trabajar. Puedo compartir tiempo con mi familia y con mis amigos. Quiero hacer hincapié en los signos de alarma porque yo los normalicé. Venía con muchos dolores de cabeza. Soy odontóloga y por las posturas en el sillón de odontología vivía contracturada. Después se me nubló la vista, empecé a perder el equilibrio” explicó.

Castro fue diagnosticada el 23 de marzo. Un día antes había ido a la guardia porque no se sentía bien y le dijeron que tal vez era un pico de estrés o una contractura. Recordó que “al otro día fui al trabajo y sentía fatigados los músculos. Empecé a sentir que no podía coordinar las palabras, no podía escribir. Perdí la fuerza en la mano. Me atendieron en la guardia del Bouquet Roldán y me derivaron al Castro Rendón. Nunca me imaginé que podía estar pasando por un ACV”.

Carolina aseguró que “la rehabilitación fue terrible. Estaba acostumbrada a un ritmo de vida agitado. De eso, pasé a depender de mis papás para que me lleven y me traigan. No podía ni siquiera cortar un pedazo de carne. Cambié mi dieta, tomé un montón de pastillas. No podía hablar, no sabía el abecedario, no sabía contar”. Repasando ese momento duro, recordó que siempre tuvo el apoyo de su familia, de sus compañeros de trabajo y de los profesionales que la trataron.

Padecer un ACV la hizo buscar ayuda psicológica para, según dice, “atravesar el duelo”. Si bien no quedó con grandes secuelas, debe continuar con la rehabilitación de la mano y el habla. Además, se reincorporó a su trabajo y a sus rutinas diarias. Sin embargo, no es la misma Carolina. En este sentido expresó que “yo ahora me relajo y trato de que las cosas fluyan. No hay que hacerse tanto drama por cosas chiquitas. Lo que no suma, que no reste. Si alguien está pasando por esto que le meta para adelante. Es un proceso y como todo proceso lleva tiempo”.