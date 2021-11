OPINIÓN: “RESPONSABLES O CONTAMINANTES”

Uno de los informes presentados en la Cumbre de Glasgow sobre el cambio climático pasó desapercibido ante la abundante información que generó ese encuentro. Espero que también los resultados y esfuerzos que hagamos todos sean también abundantes para paliar en algo la tremenda contaminación que hemos generado.

En esto, los países desarrollados tienen mucha más responsabilidad y culpa que el resto, pero todos debemos contribuir para tratar de sanar un poco nuestra casa y vivir en un mundo más saludable. El informe que quiero recordar tiene que ver con el uso y “revoleo” de plástico innecesario. Lo del revoleo lo agregué yo puesto que es lo que modestamente podemos aportar nosotros como simples ciudadanos, no revolear los envases de plástico para y por cualquier lado sin importarnos que estamos contaminando.

Este verano tuve la oportunidad de comprobarlo en la ruta que va de Pomona a San Antonio, a pocos kilómetros del cruce denominado o conocido como El Solito, por un desperfecto mecánico tuvimos que parar a pocos kilómetros de ese lugar y, mientras esperábamos el remolque, pude comprobar la cantidad de porquería que autos y camiones, o en realidad quienes viajan en esos vehículos, arrojan desaprensivamente al costado de la ruta.

No se podían dar dos pasos seguidos sin encontrar botellas vacías de plástico, restos de vidrios, pañales, envases de jugos o yogures, papeles que habían contenido galletitas u otro alimento, en fin todo tipo de elementos que habían sido arrojados desde la calzada a la banquina. Una muestra cabal de la falta de cultura ambientalista que tenemos y padecemos.

El informe del que hago referencia anteriormente de Glasgow fue presentado por “El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” (PNUMA) e insta a una reducción drástica del plástico “innecesario, evitable y problemático”. El objetivo es reducir los efectos nocivos en los ecosistemas marinos para comenzar a enfrentar la crisis global de contaminación.

El Pnuma advirtió que la contaminación por plásticos en los ecosistemas acuáticos creció considerablemente en los últimos años y se prevé que se duplique para 2030. El estudio, denominado “De la contaminación a la solución: una evaluación global de la basura marina y la contaminación por plásticos”, alerta sobre las “consecuencias nefastas” para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima.

“Esta investigación proporciona el argumento científico más sólido hasta la fecha para responder a la urgencia, actuar de manera colectiva, y proteger y restaurar nuestros océanos y todos los ecosistemas afectados por la contaminación a su paso”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.

El informe reclama una reducción inmediata de los plásticos en toda la cadena de valor e instó a reforzar las inversiones en sistemas de monitoreo “más integrales y efectivos” para identificar los orígenes, la escala y el destino del plástico, así como el desarrollo de un marco de riesgo que falta a nivel mundial.

Hasta aquí el texto del pedido de la ONU, está relacionado con la contaminación en los océanos y seguramente falta mucho para que los gobiernos se pongan de acuerdo y avancen sobre el tema, pero mientras tanto nosotros podemos hacer algo, mucho en realidad si todos no sumamos. Si bien la solución no es reciclar los envases de plástico, al menos no los tiremos en cualquier lugar, nos vean o no. Si estamos caminando esperemos a encontrar un cesto y si no hay, tengámoslo un ratito hasta llegar a nuestra casa y depositarlo en dónde corresponda. Si se viaja en en auto, camión, colectivo o cualquier otro vehículo, por favor que no se arroje el resto de nada por la ventanilla.

No cuesta nada y vamos a vivir mucho mejor. Les puedo asegurar que hasta anímicamente se van a sentir mejor, no es lo mismo sentir el orgullo de ser responsable a cargar con la culpa de ser un contaminante. Entonces les pregunto en qué vereda están, de los responsables o la de los contaminantes.

Por Raúl Ferragut