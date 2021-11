MAGDALENA ODARDA: “SE HA UTILIZADO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN UN ACTO ELECTORAL. EL DAÑO ES IRREPARABLE”

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, analizó la situación de la zona andina de Río Negro y el abordaje del estado de los reclamos de comunidades mapuches. La funcionaria repudió los hechos violentos de los últimos meses y pidió celeridad en la investigación judicial. Odarda lamentó que el conflicto se haya politizado y que no se avance en dialogar con las poblaciones indígenas.

“Esperamos que haya una investigación exhaustiva, imparcial, sobre estos hechos. Nos parece muy extraño que todavía no haya sospechosos o pruebas sobre los incendios. Esperamos que no se siga acusando al pueblo mapuche, esa acusación recae sobre una población pacífica que trabaja con el Estado. Vemos con preocupación algunos discursos que parece que volvemos a la Campaña del Desierto, con descalificaciones y humillaciones”, expresó Odarda. La funcionaria señaló que “algunos rozan la xenofobia” y se olvidan que gran parte de la población tiene raíces indígenas.

“Esperamos un esclarecimiento urgente para que no se siga acusando a nadie que no tenga nada que ver con estos hechos vandálicos. Se ha utilizado a las comunidades indígenas en un acto electoral. El daño a esta altura es irreparable“, expresó Odarda. “Se lo endilgan al pueblo mapuche y eso es injusto. Me gustaría que determinen un grupo de personas pero hasta ahora la justicia no ha avanzado en absoluto. Somos los más interesados en que se esclarezca, que la justicia cumpla con su rol y que la demora en identificar a los responsables no implique mayor daño hacia todo un pueblo”, agregó.

Como titular del INAI, sostuvo que falta avanzar en política pública. “Río Negro no ha firmado el convenio de relevamiento, faltan más de 100 comunidades para ser relevadas y eso es un incumplimiento de la legislación nacional”, afirmó. “Si la RAM existe en Argentina también es materia de investigación. No he tenido relación con ninguna persona que se identifique bajo ese nombre”, ratificó. Odarda insistió en que el gobierno provincial debe avanzar con trabajo conjunto. “Es una obligación trabajar en el marco de la ley. Firmamos acuerdo en Neuquén, lo vamos a hacer en Chubut. Es una política de pacificación y de establecer diálogos. Los conflictos se abordan desde las distintas aristas”, remarcó.

Odarda indicó que desconoce por qué Río Negro no implementa los relevamientos en comunidades indígenas. Otras 8 provincias ya están trabajando en este paso fundamental para avanzar en derechos. “Río Negro tiene que sentarse a dialogar. Si no se trabaja en conjunto, después hay denuncias, reclamos… Entendemos que es urgente para comenzar a disipar la tensión que existe. Dialogar y encontrar soluciones pacíficas”, sentenció la funcionaria nacional.