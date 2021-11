THE PAISANS PRESENTÓ SU DISCO “CARNE DE CAÑÓN” EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

La banda The Paisans de General Roca presentó ayer su nueva producción discográfica titulada “Carne de Cañón“. El disco se dio a conocer a través del canal de YouTube de la agrupación. Está conformado por seis canciones compuestas por Marcelo Chorus, uno de los integrantes de la banda. El músico también puso su voz y ejecutó las guitarras. En La Carretera, contó detalles del lanzamiento.

Marcelo dijo que “lo escuché entero recién ahora. Antes de subir las seis canciones uno lo escucha buscando fallas, ahí no estamos tan relajados”. El músico remarcó que la producción le genera una sensación de bienestar. Para él es un logro y explica por qué: “tengo 45 años, hago música en la región hace 20. Esta vez lo tomo como si fuera mi primera vez, tengo esa sensación. Siempre anduve en el mundo de la música experimental, de lo abstracto. Esto es diferente, es una canción, con una letra y con una armonía musical. Lo pude compartir con familiares y amigos”.

Las canciones que forman parte de “Carne de Cañón” transitan el rock fusionado con elementos de folk, pop y contemporáneo. La producción artística es de Mati Medús y The Paisans. La banda se completa con Laura Fuhr en violín, viola, coros y arreglos y Emi González en batería, percusión y coros. Además, colaboraron Andrés Fuhr en contrabajo; Juani Ziaurriz en bajo eléctrico y Mati Medús en guitarras, ukelele y efectos. El disco fue grabado en R.A.G Estudio y Estudios Lunares entre abril y mayo del 2021.

Con respecto a las expectativas que genera la presentación de este trabajo, Chorus remarcó que “por lo pronto, a mí en este momento, no quiero que me influyan la cantidad de reproducciones. Sí me interesa que la comunidad se entere que existe y que perciban al disco como una obra”. Para el compositor este disco es muy especial, porque él venia haciendo canciones bastantes diferentes, más experimentales. La banda tiene cuatro años de historia y hoy puede cristalizar el trabajo de los últimos meses.