MALETTI IMPULSA MEJORAS EN EL SERVICIO DE ‘TAXI ROSA’

Hace algunos meses se armó una red de choferes mujeres en Neuquén. El servicio creció rápidamente y hoy son más de 17 taxistas en este transporte que se define “de mujeres para mujeres”. La edil Cecilia Maletti se reunió con las conductoras y canalizó sus ideas en el Concejo Deliberante. Presentaron 3 proyectos complementarios para regular la actividad. En La Carretera, Maletti señaló que es necesario modificar el acceso a las licencias y la asignación de paradas, además de garantizar seguridad en las unidades.

“Ellas mismas están sorprendidas con la demanda que tienen, desde que surgió esta iniciativa. Explotó. Lo que vemos es que algo del servicio está cubierto por ellas y no estaba siendo cubierto en la ciudad. Existen, están en funcionamiento. Hay que darle un marco legal a eso”, sostuvo Maletti. “Presentamos una batería de proyectos para empezar este caminito, con un orden de necesidad más que de importancia. Es crear el servicio, que cuenten con parada propia y que puedan identificar los autos. Que sea un servicio de conductoras exclusivamente mujeres“, explicó.

La concejal de Libres del Sur propone además modificar la ordenanza que regula a los taxis neuquinos. Pedirá que se considere un cupo de licencias para choferes mujeres. “Que en cada concurso o licitación haya un cupo para mujeres taxistas. No es una locura. Tenemos 750 licencias y 107 de mujeres. Pedimos 50 licencias exclusivas, estamos igual muy por debajo del número de paridad que buscamos. No debería haber resistencia porque nadie le saca el trabajo a nadie”, remarcó. Maletti argumentó que la ciudad debe acompañar a estas trabajadoras. “No cubren la demanda porque faltan conductoras mujeres. Cuando se abra el concurso, se van a anotar muchas”, anticipó.

Los proyectos fueron elaborados con los aportes de las taxistas neuquinas. Se intenta lograr equidad en el acceso a las licencias y brindar seguridad para choferes y pasajeras. “Se organizaron, algunas tienen licencias alquiladas o prestadas. Hay que legislar para que conduzcan en transporte de taxis con licencias a su nombre. Hay una demanda real y debemos atenderla“, sentenció.