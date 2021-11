INVESTIGAN QUIÉNES DISPARARON EN LA OCUPACIÓN MAPUCHE DE CUESTA DEL TERNERO

Durante el fin de semana trascendió que una persona falleció en el campamento de la comunidad Quemquemtreu. El gobierno rionegrino aclaró que no hubo intervención policial en el lugar y desmintió las versiones de represión. La fiscalía accedió al predio con personal de salud y pudo confirmar que había un fallecido y otra persona herida. Se investiga qué pasó en la toma de Cuesta del Ternero. La incertidumbre reavivó la tensión en la cordillera.

El Ministro de Gobierno Rodrigo Buteler confirmó en La Carretera que anoche se pudo retirar el cuerpo y comenzar con el peritaje necesario. “De una vez por todas, esclarecer que pasó en Cuesta del Ternero frente a estos disparos que terminaron con un fallecido y un herido. Hay declaraciones de gente de Chubut que plantean que fueron dos personas, sicarios, que quisieron asesinar a los dos. Otras versiones de pasillo hablan de un enfrentamiento dentro de la comunidad. Nosotros elegimos ser prudentes porque está todo en plena investigación”, expresó.

Buteler cuestionó la rapidez con la que la presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas – Magdalena Odarda – repartió acusaciones desde sus redes sociales. “Hubo versiones de represión policial, con balas de plomo. Después tuvo que borrar el tweet y el gobierno nacional tuvo que salir a aclarar. No hubo intervención policial de Río Negro”, sostuvo. “Fueron desafortunadas y apresuradas sus declaraciones, publicó una acusación tan grave sin esperar datos concretos. Quiero pensar que se apresuró y que no fue malintencionada. Con el INAI tenemos diferencias desde el primer día”, enfatizó.

Por otro lado, el ministro manifestó su preocupación porque los peritajes se demoraron. “Esperamos que la escena del crimen no esté contaminada. Hay que esperar los resultados y las conclusiones para ver cómo sigue el caso”, expresó. Buteler agregó que un poblador del campo vecino habría visto a dos personas vestidas como cazadores. “Tenemos un retén policial pero en el medio de la montaña hay innumerables caminos alternativos. Por el retén no entró ni salió nadie. El testimonio dice que estaban vestidos de cazadores. Al parecer, los habrían visto. Los organismos de Derechos Humanos dijeron que eran sicarios, no sabemos mandados por quién. Esa es la versión que ellos instalan”, afirmó.

Tras horas de tensión en la ciudad, los efectivos del COER fueron movilizados a la zona urbana de El Bolsón. “Había mucha confusión y un grupo radicalizado salió a las calles a prender fuego carteles, romper vidrieras y hacer fuego en los accesos. Eso duró algunas horas, se desactivó. Nos solidarizamos con el intendente pero de alguna manera ya pasó, en función de la posibilidad de retirar el cuerpo y hacer pericias”, sentenció Buteler.