“LA HIPERTENSIÓN ES UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA QUE DAÑA LENTAMENTE”

El Sanatorio Juan XXIII de General Roca junto al Centro Cardiológico, la Fundación Juan XXIII y el Club de Leones, organizan la 30° “Semana del corazón”. Las actividades comenzaron este lunes 29 en la plaza ubicada en Isidro Lobo y Avenida Roca. Los vecinos podrán acercarse hasta el viernes, de 8.30 a 12, para controlar su presión arterial. Las actividades culminarán el sábado 4 en el anfiteatro del Canalito. Sobre la campaña dialogamos con la médica cardióloga Sandra Abugauch, integrante del staff del centro de salud.

En La Carretera, la doctora contó que “la idea es hacer un screening de hipertensión de los pacientes que no saben que tiene presión arterial alta, que son muchos. Se les toma el peso, la altura y se saca el índice de masa corporal, para saber en que lugar de la tabla de sobrepeso y obesidad se encuentran. Es para que se tome conciencia, porque el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo importantes”. Abugauch sostuvo que “la hipertensión no es un valor aislado. El paciente ya tiene un proceso inflamatorio en sus arterias, que va a terminar enfermando al cerebro, al corazón y al riñón, llevándolo a la insuficiencia renal. Si esto queda a la deriva, lo lleva a la muerte. Es una enfermedad silenciosa que nos va dañando lentamente”.

Por otra parte, sostuvo que, para diagnosticar a un paciente con hipertensión, es necesario tomar la presión durante cinco días consecutivos, dos veces al día. De esta manera se obtiene un promedio. Si da por encima de 140/90, el paciente es hipertenso. En referencia al tratamiento de la enfermedad, Abugauch indicó que “la medicación no es la solución. Hay que sumar la actividad física, la alimentación y tener un peso adecuado. No es fácil, la medicación no es magia. La gente tiene que tomar conciencia”.

La cardióloga brindó una serie de recomendaciones sobre cómo tomarse la presión en casa. Debe tenerse en cuenta la postura corporal, estar en un lugar tranquilo, en silencio, con las piernas relajadas y apoyadas en el piso y el brazo extendido y ubicado a la altura del corazón. Además, recomendó utilizar tensiómetros digitales homologados por instituciones internacionales. Es importante orinar antes, dado que la vejiga llena aumenta la presión arterial.

La “Semana del corazón” culminará el sábado. A partir de las 9, en el anfiteatro del Canalito, los profesionales del sanatorio hablarán de prevención cardiovascular y darán un curso de reanimación cardiovascular. También se realizará actividad física, se sortearán bicicletas y habrá un espectáculo a cargo del grupo CurarArte.