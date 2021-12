“LA OBSTRUCCIÓN DE VINCULO MATA PORQUE NO SABEMOS QUIÉNES ESTÁN CON NUESTROS HIJOS”

Lucio Dupuy fue hallado sin vida el viernes pasado. La Justicia investiga a su madre y su pareja como principales responsables de sus lesiones. El padre de la criatura luchaba por la custodia pero la Justicia se la negó. Según las primeras pericias, Lucio sufría maltrato infantil prolongado. En La Carretera hablamos con Fabián Cruciani, presidente de ‘Padres de Río Negro y Neuquén’. Señaló que esta situación podría pasarle a cualquiera de los miembros de la ONG. Remarcó que el impedimento del vínculo perjudica principalmente a los niños.

“Por ser padres impedidos de vínculo, nos roza un poco más cerca esto. Este papá tampoco podía verlo y termina muerta esta criatura. Es dolorosísimo, un horror espantoso. Acá falló todo el Estado, hay un papá que estuvo denunciando y no fue escuchado por ser hombre. Lamentablemente, hay cientos de posibles Lucios en Río Negro y Neuquén”, expresó Cruciani y agregó que “la obstrucción de vinculo mata porque no sabemos quiénes están en la vida de nuestros hijos“.

La ONG de la región lleva años visibilizando la importancia de que los niños y niñas se críen con el amor y cuidado de ambos progenitores. El grupo está integrados por padres, abuelos y tíos que luchan por recuperar o sostener la relación con los menores. “Está visto que este tema de género lo que no hace es proteger a los chicos. Que a una criatura se le impida ver a su padre, es una forma de maltrato infantil”, enfatizó Cruciani. “No nos olvidemos que hace poco también tuvimos una criatura muerta en Río Negro, que también la SENAF no hizo. Lo de Lucio no es un caso aislado. Hay 50 infanticidios al año en Argentina, el 90% de estas muertes son por la madre”, argumentó.

La asociación regional acompañó las movilizaciones y reclamos por justicia para Lucio y su familia. Cruciani señaló que es importante dar un nuevo debate y romper con la creencia de que estar con la madre es la mejor opción para los hijos. “No sabemos con quién están nuestros hijos, cómo los tratan, no nos informan nada. El padre no tiene derecho a saber nada porque como está con la madre, suponen que está bien“, dijo en La Carretera.