LOS ADOLESCENTES SON LOS QUE MÁS SE CUIDAN DEL VIH

El equipo de salud de Cinco Saltos sale a la calle para realizar testeos rápidos de VIH. Se suman a las acciones de concientización y prevención. Como cada 1 de Diciembre, se conmemora el Día de la Lucha contra el VIH – SIDA con actividades en espacios públicos. En La Carretera, Blanca Toloza del Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo del Hospital explicó el trabajo que realizan. Destacó la importancia de hacerse el test y reducir las conductas de riesgo.

La campaña de este 2021 se denominó “Elegí Saber” y apunta a realizar un diagnóstico oportuno, en pocos minutos. “Hoy estamos en la Plaza San Martín y mañana estaremos en el Centro de Salud del B° Perón, que es el más alejado de Cinco Saltos. Y decimos que esta prueba debe llegar a toda la comunidad, sabemos que muchos no pueden venir al centro así que vamos a ir para allá”, adelantó Toloza. “Con una gotita de sangre y mucho valor, porque mucha gente tiene miedo o prejuicio, se coloca en una tira reactiva y en 20 minutos tenemos el resultado. Si es negativo les decimos que revisen las conductas de riesgo”, explicó la empleada de salud. “Sugerimos repetir la prueba diagnóstica a los 3 meses”, agregó.

Toloza señaló que trabajan mucho en la prevención y apuntan a los cuidados con las parejas sexuales. “En la provincia, el 98% de los positivos son por relaciones sexuales. Indica que hay conductas de riesgo. No usamos el preservativo o no lo usamos correctamente”, enfatizó. Además, recordó que en los centros de salud se entregan condones en forma gratuita y se puede consultar si hay dudas sobre cómo utilizarlo.

Como centro de prevención, el hospital trabaja mucho con los jóvenes y adolescentes. Toloza afirmó que es un sector de la población que se interesa por los cuidados, que consulta y pone en práctica los consejos. “Tenemos espacios de orientación en las escuelas y los adolescentes se han prendido terriblemente, siguen al pie de la letra lo del testeo rápido y saben que tienen que usar el preservativo. Y uno los testea y dan negativo”, aseguró. “Los grandes, los adultos es lo que más cuesta. No se acercan a los testeos, creen que por estar casados o tener pareja no hay riesgo”, sostuvo Toloza. “Muchas veces no están preparados para hablar de estas cosas, es otra formación, no hablan con la pareja o con los hijos”, sentenció.