LEY DE CARRERA PROFESIONAL: DEBATE PROFUNDO Y SIN SANCIÓN POR AHORA

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SIPROSAPUNE), hace tres años presentó un anteproyecto de ley para organizar la carrera profesional. Luego de un confuso impase en el que fue archivado, finalmente se vuelve a tratar en la Legislatura neuquina.

El presidente del Bloque de Legisladores del MPN, Maximiliano Caparrós, aclaró en La Carretera, que desde el bloque oficialista se convocó a SIPROSAPUNE en el mes de abril para comenzar la elaboración de un proyecto que “tenga todos los condimentos necesarios como para poder darle condiciones laborales a los profesionales, no solamente a los que ya están trabajando, sino generar condiciones atractivas para quienes quieran incorporarse al sistema de salud neuquino”.

Luego de reconocer que existen inconvenientes en el interior de Neuquén para cubrir cargos vacantes, el Dr. Caparrós, manifestó que “hay que garantizar medidas que den seguridad y perspectivas de crecimiento a los profesionales en general, no solamente a los médicos”, aclaró.

El titular del bloque del MPN aseguró que se había avanzado en la elaboración de un proyecto tentativo pero que no estaba terminado puesto que aún falta trabajo y quedaban actores que no habían sido consultados. Por eso sostuvo que “nosotros no vamos a votar algo que no está listo, enfatizó Caparrós, para hacer una ley que no sirva preferimos no votarla”.

El oficialismo considera que hay que hacer una ley de Carrera Sanitaria que sea novedosa, profunda y que sirva, “no enfocarnos en las cuestiones laborales nada más, para eso están las paritarias” remarcó.

Al ser consultado sobre si realmente considera que se podrá sancionar una ley de estas características, Maximiliano Caparrós dijo que “hay que trabajarlo, la intención es que esto avance, pero si vamos a hacer una ley al paladar sindical que solo tenga que ver con los sueldos, creo que vamos a fracasar”.