JUAN MARTÍN VE POSIBLE SER INTENDENTE DE ROCA

El legislador rionegrino de Juntos por el Cambio Juan Martín, estuvo presente en los estudios de La Carretera en el programa #PolíticaUnaBuenaPalabra. Allí dejó varias palabras fuertes en el mundo de la política y también autocríticas a su espacio. Entre lo más sobresaliente se destacó que afirmó que quiere ir por la intendencia de Roca, ya que cree que es el momento para hacerlo ante la debilidad de los Soria. Lo confirmó diciendo que “Aspiro a lo ejecutivo. Me gustaría estar en Roca”.

Además, en torno al espacio nacional no se expresó conforme por lo que está pasando luego de las elecciones de medio término. Cree que la unidad de cara a los próximos dos años es clave. También fue categórico con Mauricio Macri, que reconoció que tiene una imagen negativa alta. “Yo espero que Macri no sea candidato a presidente. Me gustaría que esté dentro del espacio y con un rol muy importante. Como el que tiene Cafiero hoy, pero con capacidad de representación superior y relaciones internacionales amplias para traer inversiones”.

También sumó algunas apreciaciones al respecto del espacio que representa. Sostuvo que “los “ismos” le hicieron muy mal a la Argentina” al respecto de formar parte del “Macrismo” o de cualquier corriente personalista.

En cuanto a la ciudad en la que vive y se crío, General Roca, afirmó que “los Soria tuvieron medidas poco empáticas con los comerciantes y ciudadanos en Roca. Hoy los Soria no están bien y creemos que ahora se puede aspirar a la intendencia”. También sostuvo que Roca ya no es el “bastión peronista” que era porque además, “Martín Soria está más Kirchnerista que Peronista hoy por hoy”.

También tuvo lugar a hablar de su situación como legislador, reconociendo que fue muy difícil estar “solo” como único legislador representando un espacio. Dijo que esta última elección que los dejó como segunda fuerza da pie a seguir trabajando y aumentar la representación del partido en Río Negro. Recordó que “hicimos una elección malísima cuando solamente ingresé yo como legislador”.