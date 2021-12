DERRAME EN MEDANITO: UNA LEGISLADORA DEL FDT PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL

Un ducto de petróleo operado por la empresa Oldelval sufrió el pasado viernes una rotura que derivó en el derrame de grandes cantidades de crudo sobre un sector en el área Medanito, a 30 kms de Catriel. El incidente es aún materia de investigación y no se sabe si se produjo por una falla técnica o un error humano.

La legisladora por el Frente de Todos de Río Negro, Daniela Salzotto, presentó una denuncia penal para deslindar responsabilidades en el incidente al tiempo que denunció que “el gobierno de Río Negro no monitorea la actividad. No sabemos si han ocurrido otros incidentes porque desde hace un año hay varios pedidos de informes que no han sido respondidos. También haremos una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Provincia”.

En cuanto a las tareas de remediación del área afectada Salzotto confirmó que según información de la Secretaría de Energía de la Nación, “el derrame está contenido, hay más de 20 camiones y maquinarias trabajando en el lugar y afortunadamente el crudo no afectó ningún curso de agua”.

Por su parte la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Río Negro informó que se realizará un análisis de las causas que provocaron el incidente y se definirá la superficie total afectada. Además se definirán las medidas a tomar por el organismo.