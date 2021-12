MARÍA EMILIA SORIA SE MOSTRÓ PREOCUPADA POR PERONISMO RIONEGRINO

La actual intendente de General Roca, María Emilia Soria pasó por el programa “Política Una Buena Palabra” de AM740 La Carretera y fue crítica con la situación del partido. Además, habló sobre sus posibilidades en el futuro, su rol actual y lo que le espera políticamente mientras recorrió su trayectoria.

En cuanto al resultado de las elecciones de medio término, sostuvo que “desde el 83 nunca quedó tercero el peronismo en nuestra provincia. Hay muchos factores que justificaron el resultado de alguna manera, pero claramente no fue bueno”. Sin embargo, y en relación al debate actual del presupuesto en el congreso también hizo lugar a hablar del oficialismo provincial. Explicó que “sabemos que JSRN es oficialista del gobierno nacional. Tranquilamente podríamos ir con la misma boleta el año que viene, digo por el comportamiento en el congreso” sostuvo siendo irónica.

Luego siguió con la autocrítica y comentó al ser consultada sobre Ana Marks y José Luis Berros que “es cierto que los candidatos a diputados nuestros eran buenos cuadros políticos, pero la verdad es que no eran conocidos por la gente” coincidiendo con el análisis que hizo en el mismo espacio la intendente Liliana Alvarado de Cinco Saltos. Además, sostuvo que “soy crítica del partido que integro hoy en Río Negro. Es un partido que se preocupa por aclarar quien perdió y no por tratar las cosas importantes de la provincia”.

Con respecto a su situación y al análisis que hace de la municipalidad y los dos años de gestión que restan en el actual mandato, dijo que “En la intendencia encontré mi lugar. Soy feliz ejerciendo esta función y me encanta mi ciudad. Siendo roquense admito que siempre quiero más. Faltan dos años y es mucho tiempo. No sé dónde voy a estar. Es muy difícil decirlo ahora”.

También hizo lugar a hablar del desarrollo productivo y de lo que se viene para la ciudad, por lo que afirmó que “en Roca no estamos lejos de Vaca Muerta. Proyectamos nuestro crecimiento y nuestro parque industrial para eso”. En cuanto a la situación de la fruticultura dijo que “Este año el STJ falló en contra de un chacarero en un juicio, gracias al voto de Apcarián y se favoreció a una empresa ante una injusticia que vivió un pequeño productor. Es peligroso el precedente que se genera” explicó en torno a la lucha que ella empeña para seguir trabajando en los casos de los pequeños y medianos productores. Además reconoció que esperaba más actividad de las cámaras por ese fallo.

Durante el programa también recorrió brevemente su carrera y sus inicios. Desde la infancia familiar y lo que implicó el peronismo en su vida. Respondió que “la política en mi caso viene desde la cuna. Siempre me gustó trabajar por lo público. Mis referentes fueron mi viejo y mi abuelo. Sin dudas”.

Finalmente, hubo lugar a análisis de temas que sonaron en la vida política de la provincia hace años. Como por ejemplo, la situación de las elecciones 2015 en las que pudo ser candidata a vice gobernadora y no se pudo plasmar por el adelantamiento de la fecha para que la edad no se lo permita. Dijo que “fue algo muy pillo que hicieron los muchachos de Juntos. Igual no hay mal que por bien no venga, porque al hacer fórmula con Pichetto hubiéramos terminado como Chacho”(Chacho Álvarez fue el vice presidente de Fernando de la Rúa que renunció durante ese gobierno).