“ES IMPORTANTE QUE LOS TURISTAS ENTIENDAN LA FRAGILIDAD DEL AMBIENTE EN EL QUE SE MUEVEN”

Villa Pehuenia se prepara para un verano con muchas actividades. Las reservas rondan el 80% de la capacidad hotelera. El municipio lanzó una campaña para involucrar a los turistas en el cuidado del ambiente. Ponen en valor los recursos naturales y concientizan sobre la sequía y el riesgo de incendios. En La Carretera, la Subsecretaria de Turismo y Planificación – Natalia Manavella – repasó los principales atractivos de la villa. Adelantó que habrá varios eventos para impulsar el arribo de turistas.

“La gente del valle es fiel y elige destinos como el nuestro, rodeados de naturaleza y con todas las playas del lago disponibles. Con las buenas temperaturas, se disfruta el aire libre y el lago Alumine, el Moquehue, los circuitos que se pueden hacer o el Batea Mahuida”, dijo Malavella. “Los ríos tienen poco caudal porque en invierno tuvimos muy pocas precipitaciones y se nota en el estado del bosque, se vuelve más seco y más propenso a incendios. Por eso creemos que las personas que eligen Pehuenia, pueden involucrarse y hacer un esfuerzo por cuidar el ambiente”, agregó.

La municipalidad tendrá promotores ambientales en el ingreso para recibir e informar a los visitantes. Concientizarán sobre el compromiso necesario para no poner en riesgo el paisaje. “Es muy importante volver con los residuos, no hacer fuego en lugares no habilitados. Es importante que entiendan la fragilidad del ambiente en el que se mueven. Pedimos que sean responsables, que son medidas simples que ayudan un montón”, aseguró Manavella. Para este verano se esperan temperaturas altas y la sequía es un factor que preocupa a la comunidad.

En cuanto a las reservas, la titular de Turismo aseguró que están muy conformes. “Para Navidad estamos en un 80% y para enero, estamos cercanos al 90% así que va a ser una temporada con muchos visitantes tanto en alojamientos como en camping. Se ha sostenido el nivel del invierno, con buenos niveles de ocupación, y eso hace que el mercado siga trabajando, que la actividad no se detenga. Casi no tuvimos temporada baja, es un piso alto para el verano“, sentenció. La recomendación es verificar disponibilidad antes de viajar en www.villapehuenia.gob.ar