“LOS POLICÍAS ME REVENTARON DOS CUBIERTAS CON UN CUCHILLO”

El taxista Jorge Ruiz fue detenido ayer en Allen, durante un operativo de tránsito. Tenía el carnet vencido pero argumentó que existe una prórroga que le permite circular hasta fin de año. Según relató en La Carretera, los policías tomaron una actitud agresiva durante el control. Le golpearon el auto y le dañaron los neumáticos con un cuchillo. Ruiz anticipó que evalúa acciones legales porque considera que su accionar fue desmedido. El chofer dio su versión de los hechos esta mañana en AM740.

“Ya estaba regresando a Neuquén y había un operativo, me detuve y me pidieron los papeles del auto. En cuanto al carnet, sí, está vencido, pero como hay una prórroga tengo tiempo hasta el 31 de diciembre para poder circular. Es a nivel nacional, eso tengo entendido. Pero me dijeron que acá no corre eso”, explicó el chofer. Ruiz sostuvo que intentó mostrarles la resolución pero no fue escuchado. Apuntó contra los efectivos que formaban parte del operativo, no contra el personal de tránsito. “Decidieron secuestrar el auto de todas maneras. No entendieron, se cerraron. Lo que querían era secuestrar el coche. Me dijeron que si no lo entregaba, me iban a sacar por la fuerza”, afirmó.

Ruiz expresó que los policías intentaron romper los vidrios del taxi para obligarlo a bajarse. “Andaban con un cuchillo e intentaron romper la cerradura. Yo tenía todo en regla y quería hacerles ver que estaban equivocados. Yo puse el coche en marcha porque me estaba asfixiando, con todo cerrado, hacía mucho calor. Lo puse en marcha y estaba en cambio y se movió. Hicieron un espamento como que me quería dar a la fuga y ahí fueron y me reventaron una cubierta con el cuchillo”, relató.

El chofer asegura que los efectivos portaban una masa y tenían intenciones de romper el vehículo. “Entregué el coche y me llevaron, les decía: ‘soy un laburante, tengo todo en regla, no debo patente, nada’. Me hicieron una causa por resistencia a la autoridad.”, aseguró. Finalmente, logró recuperar su móvil por la tarde. “La jueza me dijo que estaba mal secuestrado, pero tendrían que hacerse cargo. Voy a intentar iniciar acciones legales y Dios quiera que tengamos la justicia que necesitamos. Cómo les voy a entregar el auto si tengo todo en regla. No puede ser que estén desinformados y no sepan hacer su trabajo“, sentenció.

Foto: Gentileza.-