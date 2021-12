INCENDIOS EN RÍO NEGRO: “NO SE ACTUÓ EN TIEMPO Y FORMA Y HOY TENEMOS UNA CATÁSTROFE AMBIENTAL”

Sigue sin control el fuego en la zona del valle del lago Steffen y lago Martin. El foco avanza en el cañadón y consume el bosque nativo. En La Carretera hablamos con Lisandro Lanfre, vecino de la zona rural cercana al incendio. Lanfre cuestionó el rol de las autoridades y reclamó por mejores recursos y estrategias. Lanfre aseguró que los vecinos se están organizando solos para combatir el fuego.

Este incendio comenzó el 7 de diciembre con la caída de rayos. Se generaron 3 focos en los que no se habría actuado de inmediato. Según Lanfre, “desgraciadamente no se actuó en tiempo y forma. No se hizo y hoy tenemos una catástrofe ambiental, no tiene otro nombre. Se están quemando hectáreas y hectáreas de bosque nativo, fauna, flora.” El vecino explicó que la densidad del bosque hace que el fuego avance muy lentamente. “Es un monstruo, es descomunal, se mueve poco pero está ahí, ardiendo”, expresó.

Uno de los focos se están acercando a la zona urbana del Paraje Río Villegas. Esta comunidad decidió organizarse y actuar preventivamente, armando cortafuegos por su cuenta. “El punto crítico es la punta del lago Steffen, sobre la Ruta 40. Se puede escapar el fuego por el viento, esperamos mucho viento“, comentó Lanfre. “Las instituciones perdieron autoridad por la negligencia de dejar que esto se propague. La gente con sus elementos y sin autorización o supervisión, se puso a voltear árboles para proteger la zona”, confirmó. Hubo orden de evacuar pero los pobladores no dejaron sus hogares.

“El estado no toma dimensión de este incendio. La gente no va a dejar sus viviendas, va a tratar de defender lo poco que tiene. Es como un estado de anarquía en este momento, causado por la negligencia de Parques Nacionales, desde el Ministro de Ambiente para abajo. A partir de ahora, la gente no les da más bola. Acá son todos técnicos y te dicen lo que tenés que hacer pero ellos no actuaron”, sostuvo Lanfre. “Se está quemando y mandan un avioncito de juguete y sacan la foto. Seis brigadistas en alpargatas mandaron el primer día. No activaron los medios. Lo único que hacen es tirarse flores entre ellos, de que trabajan mancomunadamente. Todo mentira“, sentenció el vecino del lugar.