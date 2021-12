CORONAVIRUS EN RÍO NEGRO: INCREMENTO DE CASOS Y REDUCCIÓN A CUATRO MESES DE LA DOSIS DE REFUERZO

Por quinta semana consecutiva los casos de Covid siguen en ascenso alcanzando este lunes los 1401 activos en la provincia de Río Negro. La ciudades de Cipolletti, General Roca, Bariloche y Viedma son las más complicadas, según informó el Ministerio de Salud.

La Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio, Mercedes Ibero, afirmó que “el incremento de casos no se refleja en las camas de terapia intensiva. Hay poca internación con pacientes Covid, sin embargo la mayoría de los casos son pacientes que no se han vacunado o con esquema incompleto”. Sobre otras causales Ibero manifestó que “la gente ya se olvidó del Covid, no usa barbijo, comparte mate o bebidas en botellas y terminan contagiados. Si son contactos estrechos tampoco se aíslan”, agregó.

Consultada en La Carretera por las nuevas variantes la funcionaría confirmó que “a la fecha no se han registrado casos con Ómicron”.

En cuanto al plan de vacunación, este lunes la Gobernadora Arabela Carreras anunció que Río Negro definió acortar a cuatro meses la aplicación de dosis de refuerzo contra el COVID-19, con el objetivo de seguir avanzando con las coberturas de vacunación y ofrecer la máxima protección a la población en general.