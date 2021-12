PREVENCIÓN DE INCENDIOS: EL PARQUE NACIONAL LANIN LANZÓ UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

Desde el Parque Nacional Lanin lanzaron una campaña especial de difusión y concientización para evitar incendios. Las medidas preventivas buscan educar a los visitantes en esta época de verano, con el fin impedir el fuego en ambientes de gran riqueza natural.

En La Carretera, el intendente del Parque Nacional Lanin, Salvador Vellido expresó que “lo que estamos tratando de hacer es una campaña bastante intensa para tratar de minimizar la posibilidad de inicio de incendios por parte de los que nos visitan”. Y agregó que “la importante presencia de turistas en esta época aumenta el riesgo de posibilidades de que haya un descuido y tengamos un incendio”.

En este sentido, pidió “entender que estamos en una situación crítica por lo que recomendamos no hacer fuego, y en caso de que se haga, realizarlo en fogones habilitados”. Además, explicó “que el fuego tiene que apagarse con agua, porque al sofocarlo con arena se corre el riesgo de generar un fuego subterráneo, que cuando encuentra aire, desata un incendio”.

Por otro lado, comentó que “en el Parque tenemos equipamiento y disponibilidad de medios aéreos, sin embargo, en incendios ya declarados no hay recursos que alcance”. Y agregó que “llega un momento que los recursos no alcanzan por eso estamos haciendo un esfuerzo importante para tener todas nuestras brigadas de incendio para un ataque inicial y que no se expanda”.

Por último, sobre los incendios en Río Negro y Neuquén comentó que “los vivimos con mucha preocupación y ocupación, estamos trabajando en algunos incendios en el Parque y estamos colaborando con el incendio de Quillén”. Y también dijo que “debido a las altas temperaturas y la cantidad de visitas nos hace prever que en materia de incendios forestales vamos a seguir teniendo estos problemas”.