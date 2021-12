ALERTA COVID: SE DISPARAN LOS CONTAGIOS POR “LAS FIESTAS Y LAS JUNTADAS” DE FIN DE AÑO

En los últimos días se registra un crecimiento sostenido en la curva de contagios. Esta mañana, en el Hospital de Allen, unas 30 personas esperan para hisoparse. El personal de salud se mostró preocupado por la cantidad de nuevos casos. Estiman que son producto de los encuentros de Navidad y las fiestas masivas de fin de año. Según expresaron en La Carretera, la mayoría de los contagiados son adolescentes y jóvenes.

Paola Orellana confirmó que es real el alerta por nuevos casos. “Aumentaron no sólo en Allen. Ayer tuvimos 26 nuevos y ya son más de 50 activos en la ciudad. La mayoría de los que dieron positivo ayer tienen entre 18 y 28 años, todos menores de 30 años”, sostuvo la Jefa DAPA de Allen. Consideró que la gente está más confiada y ya no se cuida. “Cuando uno los hisopa y los interroga, te dicen que sí, que han estado en fiestas o en juntadas. Lo que pasa es que se han relajado, nosotros seguimos pidiendo el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento”, expresó. “Ha influido que ya no se controla tanto la temperatura o el uso del barbijo”, señaló. En los últimos días hubo varios eventos masivos donde los jóvenes asistieron sin la obligación de sostener medidas preventivas. En el ingreso no se pidió ni pase sanitario ni tapabocas.

Con el avance de la campaña de vacunación, mucha gente siente que el peligro ya pasó. La enfermera Lina Rodriguez expresó que con la vacuna se reduce el riesgo de internación en terapia intensiva. Sin embargo, preocupa la rápida propagación del Coronavirus en diciembre. “Pedimos que vengan a vacunarse, ha dado buenos resultados la vacunación”, enfatizó. Otra profesional del sector, Nadia Hernández, reiteró que “hay que mantener distancia aunque estemos al aire libre y no hay que dejar de usar el barbijo”. Por otro lado, Natalia Aguirre indicó que “estamos aplicando la tercera dosis hace varias semanas, estamos varias horas para que todos puedan venir. Se han acortado los tiempos, a partir de los 4 meses de la última dosis”.

Desde el hospital allense convocaron a la comunidad a completar sus esquemas. Se ha comprobado que las dosis contra el Covid 19 no evitan el contagio, pero sí permiten transitar la enfermedad con síntomas leves. En el edificio central estarán aplicando vacunas de 7 a 17 hs. También se pueden acercar a los puestos de atención periférica.