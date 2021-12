TERCERA DOSIS Y TESTEOS MASIVOS Y GRATUITOS

Columna de Opinión de Raúl Ferragut

Visita nuestro país la patóloga, pediatra y especialista en Medicina Legal Marta Cohen, que será distinguida este jueves en su ciudad natal, Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, por el Municipio, el Consejo Deliberante local y la Cámara de Diputados bonaerense, por su aporte a la divulgación de información veraz basada en la ciencia desde el inicio de la pandemia por COVID-19.

La doctora Cohen llegó en los últimos días de visita desde el Reino Unido, donde ejerce como Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield, donde reside desde 2003. Allí, es además profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad de la ciudad británica. Fue entrevistada por algunos medios, vamos a tomar parte del reportaje que le realizaron en el multimedio La Nación.

Se destaca que frente al aumento súbito de casos de Covid-19 en el país y la coexistencia de las variantes delta y ómicron, Marta Cohen no lo duda y afirma: “Ómicron va a dominar”. La patóloga pediátrica que vive en Reino Unido insiste en la importancia de ajustar la estrategia de testeos, acelerar la vacunación con una tercera dosis, mantener las medidas de cuidado y contar con información con alta precisión sobre el curso de la pandemia para poder contener el aumento de los contagios y prevenir las formas graves de la enfermedad.

“Ómicron tiene 50 mutaciones que la hace hasta seis veces más contagiosa que delta. Lo que podríamos tener a favor es que la enfermedad parecería ser más leve, lo que no quiere decir que nos debemos descuidar”, sostiene para poner como ejemplo, en seguida, las cifras de Reino Unido. Al preguntarle sobre el repunte de casos, Cohen enseguida repasa que hay unas 1200 internaciones diarias por Covid-19 debido a ómicron y que las proyecciones oficiales anticipan que para enero habrá unas 3000 con unos 50.0000 contagios en los trabajadores de salud, lo que podrían hacer colapsar el sistema de atención por falta de personal. “Hay que prevenirlo –lanza–. ¿De qué manera? Con el uso del barbijo, el distanciamiento social y, lo más importante, testeos masivos y tercera dosis masiva”, expresa.

Eso es lo que está haciendo Reino Unido para ganarle la partida a ómicron porque esperan 1 millón de casos en enero y, en los próximos 4 meses, 76.000 fallecimientos. “Posiblemente esta variante va a ser menos letal, un modelo matemático del Imperial College de Londres habla de un 40% menos de consultas al servicio de emergencias y un 70% menos de internaciones, en este momento hay 797 británicos en terapia intensiva y el 80% no tiene las vacunas”, afirma. Esa es, para la especialista, la clave ante este cambio de escenario. “La vacunación masiva es fundamental”, vuelve a insistir.

El otro elemento esencial es el testeo masivo y sostenido, con acceso al autotest. Cohen cuenta que en Inglaterra puede ir a una farmacia cerca de su casa y retirar un kit con siete pruebas que el Estado entrega de manera gratuita. Esto reduce el ausentismo escolar y laboral, lo que contrarresta el impacto socioeconómico y productivo de la pandemia. “Me parecería adecuado que se implementen estos testeos rápidos gratuitos”, dice sobre la Argentina. “Si tengo las tres dosis y estuve en contacto con una persona que tiene Covid, me voy a mi casa y me hago el test todos los días mientras sigo yendo a trabajar. Es importante que no se hagan esas colas de seis horas para que la gente se testee, porque los positivos van a contagiar a los negativos y eso es un riesgo”, explica. “Lo mejor sería que, a través del sistema que se considere, haya una distribución gratuita de los tests rápidos, lo que va a ser una inversión en salud, porque tiene un 78% de eficacia.”

Lo dice la doctora Marta Cohen y por suerte ya se está comenzando a hablar en el país. Ojalá que el tema no se politice, que los esfuerzos se centren en conseguir esos testeos y que no se lucre con esta necesidad.