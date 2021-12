“EL GOBIERNO HACE POLÍTICA CON EL BOLSILLO DE LOS PRODUCTORES”

La Federación Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén expresó su oposición a la instrumentación de un bono de fin de año para los trabajadores rurales. Sebastián Hernández, presidente de la entidad, en declaraciones a La Carretera manifestó la situación del sector y argumentó el rechazo a este plus que decidió el Estado.

El dirigente allense expresó que “nosotros no tenemos nada contra los empleados, el gobierno hizo política a costillas del bolsillo del productor, entonces que sea el gobierno el que defina de dónde pone la plata, pero no puede el gobierno obligar a hacer algo que los productores no podrán cumplir”.

Las heladas tardías o primaverales afectaron fuertemente a la producción frutícola de los valles irrigados del Norte de la Patagonia. Según la Federación, el daño superaría el 40% en general aunque hay productores que tienen un impacto aun superior. A esto hay que sumarle otra contingencia climática que son las tormentas de granizo que también castigaron a varias hectáreas en plena producción.

Hoy se conoció la declaración de Emergencia Agropecuaria por sequía, heladas tardías y granizo dictada por el gobierno nacional. La medida tiene vigencia por un año. Con respecto a esto Hernández dijo que “el mismo Ministerio que declaró la emergencia rubricó este bono. No se entiende cómo toma estas decisiones. Nosotros vamos a seguir haciendo las gestiones y a hacer el reclamo porque esta actividad no puede hacer frente a estos valores”. Recordó además que “los trabajadores afiliados a UATRE lograron en el transcurso del año un aumento del 77%, dado por la Comisión del Trabajo Agrario a nivel Nacional”.

El dirigente rural aseguró que están dispuestos “a enfrentar todo lo que venga si no se paga este bono, pero lamentablemente tenemos que decir paramos, porque esta actividad tiene que trabajar todo el año, tanto UATRE como los Ministerios, los gobiernos nacional y provinciales, tienen que darse cuenta que la actividad tiene que seguir funcionando y que la gente tiene que seguir comiendo durante todo el año”.