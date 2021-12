DOS SOÑADORES RECORREN EL PAÍS A BORDO DE UNA F100

Renso y Mica se animaron a emprender la aventura de viajar sin rumbo fijo. Sueñan con recorrer toda América en su camioneta Ford modelo 78. Sus perros Cissa y Thor son parte de este desafío. La pareja es de Mar de Plata y se subió a la ruta en septiembre. Ahora están en Usuhaia y allí esperan el Año Nuevo. En La Carretera, Renso y Mica contaron cómo adaptaron el rodado y cómo solventan sus gastos. Repasaron los primeros meses de vivir en la “Fordcita Viajera”.

“La camioneta yo la tenía y cuando decidimos viajar, Mica vendió su auto y compramos el camper. Lo logramos y va muy bien, estamos muy contentos. Vamos a empezar el año viajando”, expresó Renso. Él renunció a un trabajo de 10 años en una fábrica y su pareja abandonó un emprendimiento de venta de ropa. Adaptaron el rodado para vivir en la ruta junto a sus perros. “La camioneta había dado como 2 vueltas al mundo antes, pero nosotros hicimos hasta el momento unos 6 mil kilómetros. Se la re banca la Fordcita”, agregó Renso. El padre de Mica es mecánico y los asiste por videollamada ante cualquier problema. “La arreglamos nosotros, porque es sencillo”, aseguró.

Mica explicó que la idea surgió hace un año y medio. En viaje, decidieron tomar rumbo sur para cerrar el 2021 en El Fin del Mundo. “La idea era una locura, a mi me encanta viajar pero nunca así. Al principio nos decían que estábamos locos”, dijo Mica. “Vendemos mates, pulseras, sahumerios, lo que surja. En Mar del Plata, cero artesanías… fuimos aprendiendo en el camino”, confesó Renso. Ambos coinciden en que tomaron la mejor decisión y cada día es una aventura nueva. “Salimos sin un plan, a lo que surja. No sabíamos si ir a Usuhaia o no, pero dijimos ‘vamos ahora que es la época y estamos cerca’. Ahora estamos en un barrio, en la montaña, en la casa de un amigo que nos recibió”, comentaron.

“Se puede salir en cualquier vehículo, con o sin hijos, con perros. La gente viaja de cualquier manera. Vivís totalmente relajado“, afirmó Mica y Renso agregó que “hubo dudas y miedos, pero es mandarse por lo que uno quiere. No me arrepiento para nada”. La pareja alquiló su vivienda y se dispuso a pasar 3 años en la ruta. “La idea es volver en abril a Mar del Plata y seguir al norte, cruzar a Brasil. Queremos conocer más de Argentina y si se da, cruzar fronteras“, sentenció Mica. Para conocer el día a día de esta pareja y sus mascotas, pueden seguirlos en redes sociales. En Facebook e Instagram figuran como ‘Fordcita Viajera‘.