LA MASÍA SE PREPARA PARA RECIBIR MILES DE FANÁTICOS DE LA RENGA

Hace algunos días se confirmó que el show de La Renga no se haría en Neuquén sino en Fernández Oro. Las productoras que traen a la banda rompieron lazos con la ciudad capital y buscaron nuevos espacios en la zona. Finalmente, confiaron en el Complejo La Masía de Fernández Oro. En La Carretera, el propietario del lugar – Guillermo Bilo – agradeció el respaldo que recibió para poder aceptar tamaño compromiso.

El complejo está ubicado sobre la calle 1 de Mayo, que funciona como empalme entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65. Está en zona rural y cuenta con 20 hectáreas de espacios verdes. “Van a usar dos o tres de las canchas, es muy grande el evento. Me puse en contacto con la productora y van a empezar a traer espectáculos. Es una puesta en escena, de pensar en un lugar que no sea Neuquén. No lo conocían y se quedaron maravillados”, sostuvo Bilo. “Son muchas condiciones para que esto se de, es mucha gente y mucha responsabilidad encima. Tenés que tener el apoyo del municipio, de la policía… es un grado de responsabilidad muy alto para que funcione y por eso muchas veces el gobierno no quiere hacerlo“, agregó.

Bilo comentó que ya preparan el predio para responder a las necesidades de la banda. “Estamos arreglando los caminos de acceso, porque son 16 camiones de equipos. Ellos traen el escenario y el sonido, se fijan mucho en la historia del lugar y son ‘románticos‘ … buscan un lugar al sol. Es una puesta muy copada. Tienen duplicación de sonido cada 100 metros, es muy groso. Y la productora es de las más grandes del país”, expresó Bilo. “Esta es la última fecha, tocan en Salta y se vienen para acá el 19. Va a estar muy bueno”, confesó. El propietario de La Masía se mostró orgulloso de recibir un show tan esperado por los seguidores de La Renga.

“Hay que apoyar estos eventos, llamo a la consciencia de cada uno de que podamos disfrutar y cuidarnos. Cuidar el predio, que me costó muchísimo. Me gustaría que sea una fiesta y sin ningún problema. Va a haber mucha seguridad”, sostuvo. “Más que el predio, es importante que el gobierno apoye. No puedo abrir La Masía sin el apoyo del intendente, del gobierno… se hace entre todos. La responsabilidad de cada ser humano es muy importante”, reiteró. Bilo valoró que se realice todo al aire libre, que el evento está bien planificado y pensado en función de cuidar a los espectadores. “No hay que dejar nada al azar. El intendente da la firma porque sabe que estoy detrás, es la confianza de mucha gente”, sentenció.