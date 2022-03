A PUNTO DE JUBILARSE, DESCUBRIÓ QUE SU DNI NUNCA FUE SUYO

Una mujer de Mencué recibió una mala noticia al presentar sus papeles para jubilarse. ANSES le respondió que una persona con su nombre y DNI ya estaba recibiendo el beneficio. Así salió a la luz una serie de errores administrativos en el Registro Civil. Su nacimiento nunca se había inscripto y el DNI que usaba estaba asociado a otra persona. Gracias al reclamo judicial, la mujer logró que un fallo le permita restaurar sus datos y acceder a sus derechos ciudadanos. En La Carretera hablamos con la jueza de familia Moira Revsin, responsable del caso.

“Se dio en una zona rural, en la década del 50 donde era muy complejo la comunicación y la llegada de los organismos del estado. Ocurría que los nacimientos no se daban en instituciones públicas y las inscripciones se hacían en el Registro Civil, cuando la mujer informaba que había dado a luz. Se inscribían los datos”, explicó la jueza. “En general la gente no tenía acceso a la partida de nacimiento, no se pedía para trámites. Entonces, a sus 18 años le dan un DNI y luego se entera que estaba asignado a otra persona con su mismo nombre y que vivía también en un paraje rural. Al hacer el trámite en ANSES, se unificó la información y saltó el error“, sostuvo.

Durante toda su vida, la mujer no tuvo problemas con la libreta verde que acreditaba su identidad. Cuando descubre la irregularidad, investigaron los documentos y certificaron que su nacimiento no estaba bien cargado. “Tuvo un gran acompañamiento de la Comisión de Fomento de Mencué. La gente la ayudó a entender lo que pasaba y la pusieron en contacto con la Defensoría del Pueblo y el Registro Civil. Pensaron que había una sustitución de identidad, pero en realidad fue un error que había ocurrido”, detalló Revsin.

La jueza de familia valoró la sentencia de este caso y remarcó la importancia de inscribir las maternidades. “A veces hay que acreditar quién era la madre y se dan cuenta de que las maternidades no estaban inscriptas. Lo único que quedaba registrado era quien hacía el registro. Si iba el padre, quedaba solo el padre. Así sucedía”, explicó. “Hay que prestar mucha atención en las partidas de nacimiento, verificar que todos los datos estén completos y correctos”, sentenció. Para conocer más de este caso y el fallo, pueden revisar el artículo en la web del Poder Judicial.