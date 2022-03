SON 50 LOS QUE LARGARÁN EL RALLY DE REGINA

En medio de una gran expectativa y en la previa a la largada simbólica, hoy se realizó tanto la verificación administrativa como técnica del Rally Fiesta Provincial de la Vendimia, que se disputará entre mañana y el domingo con la presecia de 50 tripulaciones confirmadas, por lo que se bajaron seis de los que se anotaron para el estreno del Regional.

El objetivo en la primera fecha del legendario certamen era llegar al medio centenar de tripulaciones, que fue justo lo que se confirmó después del cierre tanto de la administrativa como de la técnica, por lo que sólo quedará esta noche la largada simbólica desde la rampa ubicada en la Plaza de los Próceres.

Los seis que no cumplieron con el sellado fueron Hernán Fiore, quien no había confirmado navegante; Claudio Franchello, ambos del Grupo N-2; Miguel Lavayén, de la Clase A-7; Oscar Sabas Otta, uno de los candidatos en la previa en la Clase A-6; Ariel Martín, y Juan C. Forman, de la misma división.

En definitiva, serán 50 los participantes que estarán en la primera fecha del Rally Regional, de los cuales en el Grupo N-2 hay 13 tripulaciones; en el Grupo N-1, 11; en la A-7, 8; en la A-6, 8, y en la A-1, 10.

La primera etapa comenzará mañana a las 11.53, con la realización de las PE-1 y 3, Cervantes-Cervantes, y las PE-2 y 4, Subida de Regina-Parque Industrial.