ALLEN TREKKING INVITA A DESCUBRIRSE A UNO MISMO A TRAVÉS DE CAMINATAS RECREATIVAS

Se trata de un grupo autogestionado de caminantes que se organizan para salir a la barda. Realizan caminatas recreativas de nivel bajo a intermedio. Transitan entre 4 y 8 kilómetros de manera recreativa, no competitiva. El objetivo es caminar y mejorar la salud y el estado anímico. El creador del grupo se llama Hugo Filsinger, un apasionado del trekking que vivía en Córdoba y decidió regresar a su Allen natal. Una vez aquí pensó la idea de salir en grupo y conectar con la naturaleza. Puso la idea en práctica y se sorprendió de la adhesión de los vecinos.

Hugo siempre aclara que no es profesor de educación física ni entrenador, solo un amante de la actividad física. En La Carretera, contó que “esto es salir a descubrir lugares y terminar descubriéndose a uno mismo. El contacto con la naturaleza te lleva a tu propia esencia, a los valores de las personas, a reencontrarnos con la tierra, el cielo, las plantas y la vida natural. No vemos las maravillas que tenemos acá, tan cerquita. Cuando salimos a la barda, a las chacras, al río, la gente se sorprende. Tenemos recovecos en las bardas, los cañadones, todo eso provoca emociones y adrenalina. Mucha gente no conoce que tenemos lugares bellísimos en Cipolletti, Allen y en Roca. Para esto no se necesita nada más que ganas”.

El referente de Allen Trekking aseguró que “sentís el alma reconfortada y ganás en salud. Conocés gente, empezás a conectar con vos mismo y la naturaleza. Uno se redescubre, hay cosas que dejan de tener valor económico y empiezan a tener valor emocional. Son nuestros ríos, nuestras bardas, nuestros caminos y podemos andarlos”. Esta historia comenzó hace unos tres meses aproximadamente. Hugo sostuvo que es llamativa la cantidad de gente que se sumó. “Tenemos 500 integrantes, pero no todos salen siempre. De a poquito se están animando pese al frío. Pero siempre les digo que más frío da quedarse quieto al lado de la estufa”, agregó.

Por estos días salen a caminar grupos de entre 15 y 20 personas aproximadamente. Los que comenzaron a moverse hace 3 meses, salen los martes y jueves de 14,30 a 17.30. Loa principiantes salen miércoles y viernes de 14.30 a 16.30. Todas las actividades son gratuitas. Solo es necesario llevar ropa cómoda, zapatillas y una mochila. El punto de encuentro es El Laguito de Allen. Los interesados en sumarse pueden conectarse a través del grupo de Facebook “Allen Trekking”.