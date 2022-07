DEL PRODUCTOR A LA MESA FAMILIAR: LOS CHACAREROS VENDEN FRUTAS PARA EL PLAN ‘RÍO NEGRO NUTRE’

La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén selló un convenio para proveer mercadería al Ministerio de Desarrollo Humano. La intención es que las familias de todo Río Negro reciban frutas frescas con el plan Río Negro Nutre. En La Carretera, el presidente de la Federación – Sebastián Hernández – confirmó que entregarán 4.000 módulos de 10 kilos. Señaló que es una estrategia de comercialización pionera en el país. Por otro lado, el dirigente opinó sobre el panorama económico para el sector frutícola.

“Es un módulo alimentario que no solo tiene peras y manzanas sino que también tiene zapallos, cebollas, papas… Son 4.000 módulos de 10 kilos que vamos a entregar durante 12 meses. Irán a las familias más necesitadas, eso lo va a determinar el Ministerio de Desarrollo Humano”, expresó Hernández. “Para generar un nivel de nutrición importante con variedad de productos. Es un circulo virtuoso, hoy somos ejemplo a nivel nacional“, agregó el dirigente. La experiencia con el estado rionegrino podría replicarse en breve en Neuquén y con alianzas especiales con municipios.

“Es lograr un circulo de comercialización, una comercialización más segura. Que los productores estén dentro de este programa, tenemos alrededor de 50 frutícolas más unos 20 que son hortícolas. Es la entrega de productos de diferentes maneras, a Educación le hemos entregado para los comedores escolares y en la pandemia, con módulos para que se lleven a la casa”, explicó Hernández. “Este año además de Educación, está Desarrollo Social que compra productos relacionados con nosotros. El productor tiene la posibilidad de ser proveedor de la Federación y por intermedio de la Federación, con los convenios con la provincia. Se tienen que inscribir en las cámaras”, anunció.

Por otro lado, Hernández se mostró preocupado por los vaivenes de la economía nacional. “A nosotros nos afecta porque el dolar es muy variable, tenemos un dolar blue, los costos internos de agroquímicos y maquinaria importada termina aumentando en dolares. Y los productores cobramos en dolar oficial, es complicado”, sostuvo. “Por latigazos, nos va a pegar si no se acomoda de una vez. Los costos aumentan muchísimo“, agregó. Al respecto, cuestionó los reclamos de los obreros rurales y el pedido de la UATRE por la zona desfavorable. “No aceptamos el ítem porque desde la actividad siempre se pagó más de lo que se paga por igual tarea en otras provincias. La Federación no la va a aceptar nunca la zona desfavorable, porque como actividad no la tenemos tampoco”, sentenció.