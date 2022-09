LA MULTISECTORIAL DEL GOLFO SAN MATÍAS CONFÍA EN DETENER LA CONSTRUCCIÓN DEL OLEODUCTO

La Legislatura de Río Negro aprobó la modificación de la Ley 3308 y de esta manera se avanza hacia la construcción de un oleoducto desde Vaca Muerta a Punta Colorada, en Sierra Grande. Mientras se daba el debate en el recinto, vecinos y organizaciones hacían una vigilia en la plaza de Viedma. En La Carretera, Martín Di Giacomo explicó la postura de la Multisectorial Golfo San Matías.

Di Giácomo, integrante de Radio Comunitaria La Korneta, señaló que “la verdad nos dolió bastante que impidieran el ingreso. Había un grupo importante de vecinos y vecinas de San Antonio y Las Grutas. Sobre todo porque había gente joven de colegios secundarios de San Antonio, que habían organizado muchas actividades en torno a esto para concientizar, como por ejemplo un estudiantazo y además le hicieron llegar su inquietud a las autoridades municipales”.

Di Giácomo no tiene dudas de que la construcción del oleoducto perjudicará a las dos principales actividades del Golfo que son el turismo y la pesca. Recordó lo ocurrido en Caleta Córdova, en cercanías de Comodoro Rivadavia. “Allí se afectó muchísimo a los pescadores. Ellos cuentan que luego de un derrame, no pudieron pescar durante más de 10 años. Tuvieron que vender todas sus pertenencias generando una serie de historias muy trágicas. Nosotros creemos que esa comunicad de pescadores es un testimonio de lo que podría ocurrir en alguna comunidad de nuestro Golfo dentro poquitos años”.

Además, el activista enfatizó que “tenemos mucha confianza que no se concrete la construcción del oleoducto porque se han violado principios de tratados internacionales y nacionales, como por ejemplo el de no regresión que es un acuerdo ratificado por Argentina y que ya ha sido aplicado en nuestra justicia. En este caso se está violando el principio de no regresión que dice que una vez que existe un derecho ambiental adquirido, no puede irse para atrás. Además, se está violando la Ley General de Ambiente que habla de progresividad y gradualidad, en material ambiental se debe ir siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Creo que aprobaron esta ley tan rápido y sin consultar a los sectores de la comunidad porque saben que están violando legislación ambiental”.