URCERA PELEA ADELANTE EN LA COPA DE ORO DEL TC

José M. Urcera después de dos entrenamientos en los que tuvo que trabajar mucho, pero no pudo estar entre los protagonistas, se despachó con un destacado trabajo en la clasificación que el TC cumplió en el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis, sede de la primera fecha de la Copa de Oro, en la que no se quedó atrás Juan C. Bevenuti, quien se ubicó octavo.

Urcera en ninguna de las dos tandas de entrenamientos se pudo meter entre los veinte mejores, por lo que tuvo que trabajar mucho junto con el equipo para acomodar el auto y encarar la clasificación con posibilidades. Distinto en la previa fue lo de Benvenuti, quien se mostró como uno de los más veloces, por lo que se ilusionó con ser protagonista en la batalla por la pole.

El Torino del Maquin Parts Racing funcionó diferentes en la clasificación, en la que Manu Urcera salió a buscar la vuelta rápida en el último grupo, integrado por los 12 integrantes de los playoffs. Una vez más demostró que cuando tiene el auto es muy rápido y en su primer intento de vuelta rápida se metió tercero, a 14/100 nada más de Mariano Werner, quien fue el dueño de la pole y a 5/100 del segundo Gastón Mazzacane.

Benvenuti, con el Torino que alista el Trotta Competición, funcionó bien en la clasificación, aunque recién en su último intento se pudo meter en el selecto Top 10, porque cuando empezó estaba afuera de los cuarenta mejores y recién en el cierre se dio el gusto de quedar octava, algo muy bueno porque le permitirá largar en el tercer lugar en la segunda de las series, ilusionándose con ser protagonista.

Mañana a las 9.40 se disputará la primera serie, con el bicampeón Werner, dueño de la pole, y Facundo Ardusso; a las 10.05 comenzará la segunda, con el Rayo Mazzacane y Agustín Canapino, líder de la Copa de Oro, partiendo atrás Benvenuti, y a las 10.30 se iniciará la tercera, en la que Urcera compartirá la final inicial con Santiago Mangoni. A las 13.30 se largará la final.