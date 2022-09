GARCÍA, EL DUEÑO DE LA POLE EN EL TN

Antonino García tuvo la frialdad necesaria para cerrar su única vuelta rápida y eso le permitió esta tarde quedarse con la pole en la clasificación de la novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el autódromo pampeano de Toay, fue el más destacado de los pilotos que pelean por el título y mañana largará adelante la primera de las series, por lo que se anotó entre los candidatos a conseguir la victoria.

No le fue bien en la clasificación a los otros dos regionales que participan de la categoría principal, una de las más importantes que tiene el automovilismo argentino, porque José M. Urcera, estrenando auto y equipo, quedó en el lugar 38, y Nicolás Montanari, de un interesante trabajo en el segundo de los entrenamientos, finalizó 35, por lo que ambos tendrán una difícil tarea tanto en la serie como en la final.

Como se esperaba, debido a lo que sucedió en otras presentaciones de la categoría en el veloz circuito pampeano, los que salieron a clasificar en el segundo grupo, el de los 16 mejores del certamen, decidieron aguardar hasta último momento para salir a pista, por lo que se arriesgaron a dar una única vuelta y el que acertó fue García, aprovechando que pudo aprovechar la succión de otros autos y logró su tercera pole en el TN.

García cerró su única vuelta en 1m 20s 54/100, superando en una apretada clasificación a Juan B. De Benedictis por 10/100 y a Gastón Iansa, por 11/100. Más atrás quedaron Alfonso Domenech, Ever Franetovich, Carlos Okulovich, Joel Gassmann, Leonel Pernía, Ricardo Risatti y Manuel Mallo. El líder Castellano clasificó en el lugar 17, su escolta Carlos J. Merlo finalizó 16 Jerónimo Teti quedó 26, Facundo Chapur, 27, y Manu Urcera, 38.

Después de conseguir la pole, la tercera en su campaña en el TN y la segunda en el certamen que lo tiene como uno de los candidatos al título, García destacó que “el Martos Competición me entregó un auto tremendo, que funcionó muy bien y me permitió quedarme con el primer lugar en la clasificación, en la que tuve la suerte de no complicarme en el intento, aprovechar la succión y eso me permitió ser rápido”.

Mañana a las 9.45 se disputará la primera de las series, con García adelante y en busca de una victoria que le podría asegurar estando adelante en la prueba principal. Las otras serán a las 10.10, en la que estarán Manu Urcera y Montanari, y 10.35. Para las 13.35 se programó la final, a 23 vueltas o 40 minutos. Antes, aA las 12.20 se presentará la división menor, que tuvo como figuras a Christian Abdala, Ignacio Procacitto y Matías Cravero.