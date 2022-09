LORENA MATZEN: “TORTORIELLO NOS HA CERRADO LAS PUERTAS DEL DIÁLOGO Y ESO IMPIDE QUE PODAMOS CONSTRUIR JUNTOS POR EL CAMBIO”

Este fin de semana se realizó el 9º Encuentro Nacional de Mujeres Radicales en Bariloche. Dirigentes de todo el país visitaron la ciudad para alimentar el debate y estrechar lazos con las militantes. La allense Lorena Matzen estuvo presente y puso en valor la dinámica del encuentro. La ex diputada nacional remarcó que se trabajó en la cuestión de género y en lo que desean las mujeres para las plataformas electorales. En La Carretera, Matzen también responsabilizó al diputado Tortoriello por el presente de la alianza Juntos por el Cambio.

“Vestimos Bariloche de rojo y blanco, fueron dos jornadas impresionantes donde más de 1.200 mujeres se dieron cita. El 10% o más era de Río Negro y es importante que haya una movilización de estas características. En el 2019 fuimos elegidos como sede y el Covid y la pandemia impidieron que lo pudiéramos concretar”, repasó la allense. “Obviamente estuvieron los rumores, porque tenemos dos pre-candidatos fuertes pero pudimos superar esa instancia y realizar un encuentro transversal, con talleres de trabajo de gran nivel, para elaborar políticas públicas. Vamos a elevar las conclusiones, nos incentiva en la construcción de candidaturas”, agregó.

Matzen enfatizó la necesidad de que exista “un plan para cada uno de los temas de la agenda pública”. Se trabaja en fortalecer ideas y soluciones para consolidar la propuesta para 2023. “Tenemos un país con una gran presión fiscal y falta de previsibilidad. La’grieta’ le es muy servil a ciertos sectores de la política. Tenemos que construir puentes para sacar el país adelante”, expresó. A nivel provincial, la allense aseguró que “tenemos un camino marcado y veremos donde nos paramos. Tenemos grandes diferencias con un PRO que está muy cerrado. Con una persona que tiene una soberbia que impide el diálogo. Tortoriello nos ha cerrado las puertas del diálogo y eso impide que podamos construir Juntos por el Cambio. Yo lo responsabilizo. Porque la alianza no tiene que depender de una persona”.

La ex diputada cuestionó la postura de Anibal Tortoriello. “Autodenominado ‘candidato‘, no nos ha permitido opinar sobre el plan de gestión. Para sentirnos parte queremos acompañar un plan de gobierno que no sabemos cuál es. Ese plan es importante que se discuta, no se trata de personalismos. Acá no hay ningún mesías. Hay que sentarse a trabajar”, remarcó. “Los personalismos han hecho que la gente tenga un gran descreimiento de la política, porque se ven personajes, no se ven planes que den esperanza. Queremos volver a ser creíbles con una propuesta concreta”, sentenció.