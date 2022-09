TORTORIELLO: “EL RADICALISMO TIENE MUY BUENA GENTE PERO HAY QUE HACER LA EXCEPCIÓN DE ALGUNOS POCOS DIRIGENTES”

En La Carretera dialogamos con el diputado nacional Anibal Tortoriello. El cipoleño abordó el escenario provincial de cara a las elecciones de 2023. Desde hace algunos meses, los referentes de Juntos por el Cambio lo presentan como el candidato a gobernador. Sin embargo algunos sectores del radicalismo, integrante de la alianza, lanzaron duras críticas a su liderazgo político. Tortoriello aseguró que la Unión Cívica Radical es protagonista en la gestión de la plataforma para las próximas elecciones.

“Desde que estoy a cargo del PRO, integramos esta alianza que a pesar de haber pedido la elección, siguió unida y sólida. Hoy es quien contrarresta en el Congreso los avances del gobierno con medidas que buscan la impunidad”, resumió Tortoriello. “En la provincia, hace 2 años que se ordenaron los 3 partidos que la integramos oficialmente. El radicalismo, la coalición cívica ARI y el PRO han presentado un proyecto tan importante que me permitió ser diputado nacional, siendo la segunda fuerza y eso que hace muy poco tiempo que estamos en el ámbito político”, destacó. “Y no regalamos ni una lapicera, no hicimos clientelismo. Fueron 102 mil votos genuinos porque creen en el proyecto”, enfatizó.

Sin embargo, con el correr de los meses salieron a la luz algunas críticas de la UCR hacia la figura del diputado, mientras el ARI y el PRO lo impulsan como candidato a gobernador. “El radicalismo tiene muy buena gente pero hay que hacer la excepción de algunos pocos dirigentes que se han sumado a JSRN, que trabajan con cargos provinciales y son los que están hablando de hacer una colectora. No son representativos de todos los radicales que hoy siguen trabajando en este proyecto”, aclaró Tortoriello.

Además, el diputado le respondió a la allense Lorena Matzen, que en La Carretera lo responsabilizó de cerrar el diálogo y frenar la consolidación de Juntos por el Cambio en Río Negro. “Las opiniones de la ex diputada corren por su cuenta. Como presidente del PRO, estoy en contacto permanente con el presidente del ARI y la presidente del radicalismo y a su vez también con representantes de Valores para Mi País, un partido cristiano, y con los peronistas republicanos. Esas mesas de trabajo y diálogo son permanentes”, afirmó. “La mirada de algún afiliado radical como la señora Matzen, es su mirada particular. La realidad es la que estoy describiendo“, sentenció.