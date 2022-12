ALERTA EN LA CORDILLERA: “LA MAYORÍA DE LOS INCENDIOS ES POR CAUSA HUMANA”

El Parque Nacional Lanin profundiza su campaña de prevención de incendios forestales. Se acerca la época de mayor peligro y piden que residentes y visitantes hagan un uso responsable del fuego. Estiman que la mayoría de los incendios se originan por error humano. En La Carretera, Jaime Lemunao del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) brindó recomendaciones para disfrutar del bosque sin ponerlo en riesgo.

“En zona Patagonia, desde octubre iniciamos la temporada alta y trabajamos en la prevención de incendios forestales y sobre todo en incendios interfase. Así se denomina a los que suceden desde el bosque hasta la casa o desde la casa al bosque. En nuestra zona hay barrios inmersos en el bosque”, explicó Lemunao. “Se charla con los vecinos, con la gente de las comunidades, sobre el uso responsable del fuego, porque lo utilizan para limpieza de terrenos, para cocinar, por abrigo”, informó. También apuntan a que los visitantes se comprometan con el cuidado del ambiente.

Lemunao señaló que lo mejor es armar un itinerario de la visita al Parque Nacional y quedarse en los sectores habilitados para hacer fuego. “Informarse donde hay fogones habilitados y dar aviso a Guardaparques, de que están en esa zona. Tomar precauciones, tener siempre agua cerca. Es importante apagarlo con abundante agua, que revuelvan las cenizas hasta que no tengan temperatura. Hasta que vean que no se evapora el agua. Siempre con agua, no con tierra. Se enfría todo y disminuye la probabilidad de que el fuego se vaya por vía subterránea”, comentó.

Los responsables del Parque recomiendan no salirse de las sendas y en caso de que decidan hacerlo, evitar encender fuego en sectores no transitados. “No deberían hacer fuego pero hay gente que lo hace igual. Si lo hace, que lo apaguen con agua porque si dejan el fuego ahí, se generan incendios. Se dan en lugares donde llegan los turistas y se olvidan de apagar el fuego. Está definido que el 99% de los incendios son por razones humanas”, enfatizó. “En algunas zonas tenemos más por razones naturales, por rayos. Las tormentas secas producen incendios pero la mayoría es por causa humana“, sentenció. Lemunao señaló que no sirve prohibir el uso del fuego pero sí es necesario que todos sepan el riesgo que implica y minimicen la probabilidad de causarle un daño al bosque.