ROCA: UNIÓN DE PEONES SE REUNIÓ CON SORIA PARA PEDIR SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LAS TARIFAS

Representantes de la Unión de Peones de Taxis de Río Negro mantuvieron un encuentro con la intendenta de Roca, María Emilia Soria, la Directora de Tránsito Ana Campos y dos concejales del Frente de Todos. El objetivo es poner en debate la ordenanza que regula el servicio en la ciudad de cara al 2023.

Eduardo Llanca, representante de los Peones de Taxis, dialogó con La Carretera sobre la reunión y dijo “fue una reunión muy positiva porque se pudo evaluar todo lo negativo de lo que está pasando”.

Llanca aseguró que “la problemática es que venimos de trabajo no renumerado, hay una ordenanza que no permitía controlar el sector de taxista, por ejemplo, no se permitía regular al taxista por 90 días y hablamos otros temas como la inseguridad”.

El sindicalista expresó que las propuestas del ejecutivo fueron “llevar más control por parte del municipio, y al comienzo del año poner a discusión la ordenanza. En tema tarifas siempre se escucha a los empresarios que ellos regulan y nosotros no nos llevamos nada”.

Por otro lado, remarcó que en los últimos 2 años disminuyó un 50% la cantidad de viajes diarios y eso repercute negativamente en el sueldo por porcentaje que manejan los peones de taxis.